Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi được khuyên 'lúc giàu sang đừng quên người đồng hành'

Tin tức giải trí 12/05/2023 12:16

Gần đây, Shark Bình thông báo đã hoàn tất các thủ tục ly hôn sau thời gian dài vướng phải những ồn ào về hôn nhân với doanh nhân Đào Lan Hương.

Vừa qua, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thông báo đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là bà Đào Lan Hương. Ngoài ra, từ trước tới giờ rất ngại chia sẻ về đời sống riêng. Tuy nhiên, những thị phi xoay quanh mối quan hệ của anh và diễn viên Phương Oanh đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Lên tiếng về việc này, vị doanh nhân mong muốn sẽ kết thúc lùm xùm tại đây.

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Shark Bình đáp trả khi được khuyên lúc giàu sang đừng quên người đồng hành - Ảnh: Internet

Mới đây, một tài khoản viết: "Làm người... Làm người, đừng tổn thương người, đừng lừa người, đừng phụ người. Lòng người nếu đã bị tổn thương thì khó xoay chuyển, niềm tin nếu đã bị hủy thì khó xây dựng lại, chân tình một khi đã mất thì khó có thể tìm về. Làm người, giàu nghèo không quan trọng, thành công hay thất bại cũng không quan trọng, điều quan trọng là nhân phẩm phải đoan chính, không kiếm những đồng tiền trái với lương tâm, không làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Cốt lõi làm người là gì? Khi nghèo túng không hãm hại lừa đảo, khi sung túc đừng kiêu căng ngạo mạn, khi cực khổ không bán đứng bạn bè, khi khó khăn không tính kế người khác. Lương tâm làm người là gì? Trong những ngày tháng thành công đừng quên người đã giúp đỡ bạn, khi thời điểm huy hoàng đừng quên người đã ủng hộ bạn, khi giàu sang phú quý đừng quên người đã đồng hành cùng bạn. 

Giới hạn làm người là gì? Không được quên người đã giúp đỡ bạn, không được vứt bỏ người bước đi cùng bạn, không được tổn thương những người yêu bạn, có nghèo đến đâu cũng phải giữ được tôn nghiêm, có giàu đến đâu cũng không thể coi thường người khác".

Ngay phía dưới, Shark Bình để lại một bình luận đầy thâm thúy. Anh viết: "Đúng phương châm sống của tôi đấy". 

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi được khuyên 'lúc giàu sang đừng quên người đồng hành' - Ảnh 2Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi được khuyên 'lúc giàu sang đừng quên người đồng hành' - Ảnh 3
Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò vào ngày 2/8/2022 - Ảnh: FBNV

Trước đó, tháng 8/2022, hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh xuất hiện thân mật cùng nhau nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của công chúng. Sau đó, cả hai xác nhận mối quan hệ tình cảm và khẳng định quen biết trong thời gian độc thân nên không có chuyện "người thứ ba".

Bạn trai của Phương Oanh cho rằng, vụ ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương kéo dài do tranh chấp phân chia tài sản. Trong khi chờ tòa phân xử, Shark Bình và vợ cũ thay phiên nhau chăm sóc con cái. 

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong về lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn lớn, anh nổi tiếng hơn khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp làm mẫu trước khi lấn sân đóng phim. Cô nổi tiếng với các phim: Quỳnh Búp Bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân. Nữ diễn viên tạm dừng tham gia các dự án để tập trung cho công việc kinh doanh từ đầu năm 2022, sau thành công của Hương vị tình thân.

Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý

Sau khi Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh có động thái gây chú ý

Vừa qua cặp đôi doanh nhân và diễn viên Shark Bình và Phương Oanh đã làm tốn không ít giấy mức của giới truyền thông. Mới đây Shark Bình đã công bố mình đã hoàn thành thủ tục ly hôn vợ và sau đó Phương Oanh có động thái khiến dân tình chú ý.

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