Hoảng hồn nghe thí sinh bị bạo hành kể về bạn trai đa nhân cách: 'Bạn ấy lao vào đập phá, xiết cổ, tưởng như 5 giây nữa là em đi luôn'

Tin tức giải trí 14/10/2021 18:03

Khi nghe lời thí sinh Vân Phi kể lại về ký ức không mấy tốt đẹp lúc bị bạn trai cũ bạo hành, ai cũng ngây người ra hoảng hốt và thương cảm cho nữ thí sinh này.

Phạm Trần Vân Phi là thí sinh tham gia vào hạng mục Modeling Icon của cuộc thi thực tế online "Tiktok FashUP 2021". Trong tập 2 chương trình vừa được lên sóng mới đây, cô nàng có cá tính và kiểu tóc nối lạ này đã khiến cho giám khảo Nam Trung chú ý. Khi được vị giám khảo này thắc mắc về kiểu tóc và tỏ ra không thích lắm vì nó hơi lạ và rối mắt. Vân Phi đã có những tâm sự và trải lòng mình về nhũng ký ức ảm ánh ngỡ như chỉ có trong phim.

Hoảng hồn nghe thí sinh bị bạo hành kể về bạn trai đa nhân cách: 'Bạn ấy lao vào đập phá, xiết cổ, tưởng như 5 giây nữa là em đi luôn' - Ảnh 1Hoảng hồn nghe thí sinh bị bạo hành kể về bạn trai đa nhân cách: 'Bạn ấy lao vào đập phá, xiết cổ, tưởng như 5 giây nữa là em đi luôn' - Ảnh 2

Vân Phi cho biết cô không có ý định nối tóc. Nhưng mà vào lúc cô tham gia vào nền tảng Tiktok, bắt đầu chăm chút cho bản thân, đầu tư content và ít khi dành thời gian cho bạn trai. Vậy nên cô đã chia tay bạn trai, sau đó anh chàng đòi yêu trở lại nhưng cô không đồng ý. Sau đó là việc anh chàng này trở nên bạo hành, xông vào nhà và cắt đi mái tóc yêu quý của cô.

Hoảng hồn nghe thí sinh bị bạo hành kể về bạn trai đa nhân cách: 'Bạn ấy lao vào đập phá, xiết cổ, tưởng như 5 giây nữa là em đi luôn' - Ảnh 3Hoảng hồn nghe thí sinh bị bạo hành kể về bạn trai đa nhân cách: 'Bạn ấy lao vào đập phá, xiết cổ, tưởng như 5 giây nữa là em đi luôn' - Ảnh 4

Vân Phi hồi tưởng lại ký ức đầy kinh hoàng: "Lúc đầu là bạn ấy đá em. Xong rồi sau bạn ấy lại muốn quay lại, nhưng em không đồng ý. Rồi bạn ấy kiểu cọc lên. Em không biết nữa nhưng một vài người khá nguy hiểm, kiểu như là đa nhân cách. Em không đồng ý quay lại thì bạn ấy xông vào tận nhà em, rồi kiểu đột nhập vào, xong rồi phá hết đồ đạc trong phòng em, đập đồ, đập điện thoại, xong rồi cắt hết tóc của em đi. Tóc bây giờ của em đang là tóc nối. Hôm đấy em đã bị gọi là xiết cổ tầm 1 phút, lệch thêm 5 - 6 giây nữa là ngất luôn, là đi luôn. Nói chung là em bị đánh rất nhiều. Hôm đấy kiểu rất là ám ảnh, nhưng nói chung là bây giờ cũng đã vượt qua được rồi."

Hoảng hồn nghe thí sinh bị bạo hành kể về bạn trai đa nhân cách: 'Bạn ấy lao vào đập phá, xiết cổ, tưởng như 5 giây nữa là em đi luôn' - Ảnh 5
Vân Phi hồi tưởng về ký ức bị bạn trai xiết cổ gần 1 phút sau khi cắt tóc mình trong chương trình thực tế "Tiktok FashUP 2021"

Liệu Vân Phi trong những thử thách kế tiếp bằng nghị lực tương tự của mình có vươn lên được, trở thành thí sinh lọt vào chung kết của chương trình "Tiktok FashUP 2021". Cùng theo dõi tiếp chặng đường tiếp theo của cô nàng trong tập phát sóng tiếp theo nhé!

Ảnh: chụp màn hình

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Từ khóa:   Vân Phi Thí sinh bị bạo hành TikTok FashUP 2021

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