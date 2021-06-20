Dân mạng 'thăm nhà' tiền vệ Tuấn Anh thảng thốt: 'Khi bạn mang tâm hồn nghệ sĩ nhưng ba mẹ bắt lên tuyển'

Khác với vẻ mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ, chàng tiền vệ Tuấn Anh thể hiện bản thân trên Instagram đúng chuẩn nghệ sĩ mang một tâm hồn lãng mạn.
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Đối với những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là quan tâm đến đội tuyển Việt Nam thì đã quen thuộc với chàng tiền vệ Tuấn Anh. Trong vòng loại Việt Nam – Indonesia vừa qua, Tuấn Anh bị chấn thương sau cú va chạm với cầu thủ đội bạn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dù vậy, anh vẫn cố gắng chiến đấu hết mình cho trận đấu sau với đối thủ Malaysia mặc dù chấn thương ở đùi vẫn chưa khỏi hẳn.
Không chỉ gây được ấn tượng trên sân cỏ với những cú sút "thần thánh" mà về phương diện đời sống cá nhân, chàng tiền vệ cũng mang đến nhiều sự thích vị không kém. Trên trang Instagram có tên @nguyenanh_ll, anh chàng cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh cực chất. Nếu lỡ một lần lạc chân vào, bạn cứ nhầm đây là một nghệ sĩ hay nhiếp ảnh gia nào đó.
Trước ngược với vẻ mạnh mẻ, quyết liệt trên sân cỏ, Tuấn Anh thể hiện trên những tấm ảnh một tâm hồn nghệ sĩ vô cùng lãng mạn. Trước đây, anh cũng từng chia sẻ nếu như không tham gia đá bóng thì chắc anh sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia.
Những bức ảnh của chàng trai đăng tải phần lớn mang hơi hướng cổ điển và góc chụp vô cùng nghệ thuật. Ngoài ra, hầu hết những hình ảnh còn mang một chút màu sắc của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Có thể thấy, nam tiền vệ rất đầu tư công sức cho sở thích chụp ảnh của mình. Ngoài sở thích chụp ảnh, Tuấn Anh còn đặc biệt thích thưởng thức âm nhạc, anh chàng thường xuyên chia sẻ lại những bài hát mà bản thân tâm đắc để mời mọi người nghe cùng.
Hiện tại, trang Instagram cá nhân của Tuấn Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ với hơn 52,3k người theo dõi. Những bức ảnh được anh đăng tải dù không kèm câu caption nào nhưng vẫn thu hút hàng nghìn like và nhiều bình luận từ khán giả.