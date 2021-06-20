Dân mạng 'thăm nhà' tiền vệ Tuấn Anh thảng thốt: 'Khi bạn mang tâm hồn nghệ sĩ nhưng ba mẹ bắt lên tuyển'

Đối với những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là quan tâm đến đội tuyển Việt Nam thì đã quen thuộc với chàng tiền vệ Tuấn Anh. Trong vòng loại Việt Nam – Indonesia vừa qua, Tuấn Anh bị chấn thương sau cú va chạm với cầu thủ đội bạn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dù vậy, anh vẫn cố gắng chiến đấu hết mình cho trận đấu sau với đối thủ Malaysia mặc dù chấn thương ở đùi vẫn chưa khỏi hẳn.

Anh chàng đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong trận Malaysia mặc dù vẫn bị chấn thương ở đùi - Ảnh: Zing

Không chỉ gây được ấn tượng trên sân cỏ với những cú sút "thần thánh" mà về phương diện đời sống cá nhân, chàng tiền vệ cũng mang đến nhiều sự thích vị không kém. Trên trang Instagram có tên @nguyenanh_ll, anh chàng cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh cực chất. Nếu lỡ một lần lạc chân vào, bạn cứ nhầm đây là một nghệ sĩ hay nhiếp ảnh gia nào đó.