Bố cầu thủ Tuấn Anh: 'Tôi rất lo lắng, không biết con có bị làm sao không'

Trong trận đấu với đội tuyển Indonesia hôm qua, thầy trò ông Park Hang-seo có chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, một trong những cầu thủ là Tuấn Anh lại bị thương. Sự việc này đã khiến cho toàn đội và người nhà của nam cầu thủ vô cùng lo lắng.

Trong trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, cầu thủ Tuấn Anh đã bị chấn thương và rời sân phút thứ 35.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cho biết: "Tuấn Anh va chạm với cầu thủ đội bạn rồi ra dấu là thay người, nên chúng tôi phải đưa Xuân Trường vào. Ngày 8/6, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi khám, thì mới đánh giá chính xác được mức độ chấn thương".

Cầu thủ Tuấn Anh - Ảnh: VnExpress

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, ông Nguyễn Văn Dung - bố nam cầu thủ cho biết khi xem trận đấu, ông vô cùng lo lắng bởi lẽ Tuấn Anh đã gặp nhiều chấn thương trước đó mà đội bạn thì "đá rát quá".

"Tôi xem cũng thấy sợ, Indonesia họ đá rát quá. Tôi cũng lo lắm, không biết con có bị làm sao không. Giá như đá ở gần thì sau trận đấu còn gọi điện ngay được cho con để hỏi thăm, chứ xa thì đành chịu. Con mình đã nhiều lần chấn thương rồi nên nhìn thấy tình huống như thế tôi thấy sợ quá" - ông Dung nói về tình huống Tuấn Anh bị phạm lỗi thô bạo ở phút 24.

Giây phút nam cầu thủ Tuấn Anh bị hất tung - Ảnh: VnExpress

Bên cạnh đó, ông Dung cũng hy vọng đội tuyển nước nhà sẽ giành chiến thắng.

"Hi vọng Tuấn Anh sẽ ổn và có thể ra sân ở trận sau. Còn trước tiên ở trận này, tôi mong tuyển Việt Nam sẽ thắng. Đội đá hay hơn mà không ghi được bàn nên cũng thấy hơi tiếc" - ông Dung bày tỏ.

Được biết, ngày 27/3/2018, trên sân vận động Lạch Tray, Tuấn Anh từng dính chấn thương nặng khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Hải Phòng. Tuấn Anh được chẩn đoán bị giãn dây chằng chéo trước, tổn thương sụn chêm và được đưa đi Hàn Quốc điều trị. Tại đây, anh buộc phải phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu từ 6 tháng đến 1 năm. Chấn thương này khiến anh bỏ lỡ hết cả mùa giải V-League 2018, đồng thời lỡ hẹn với các giải đấu của Đội tuyển Việt Nam trong năm 2018.

Vào trận hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã "nghiền nát" đối thủ với kết quả chung cuộc 4-0 nghiên về nước ta. Hiện tại, thầy trò ông Park Hang-seo vẫn đứng đầu bảng G với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm, Thái Lan và Malaysia 5 điểm. Theo đó, đội tuyển nước nhà sẽ có trận gặp Malaysia ngày 11/6, UAE ngày 15/6. Nếu muốn vào vòng loại cuối World Cup 2022, đội Việt Nam cần thêm 3-4 điểm nữa.

Tuyển Việt Nam 'nghiền nát' đối thủ nhưng HLV Park Hang-seo lại nhận 'tin dữ' đe dọa đến thành tích đội bóng Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có màn biểu diễn hoàn hảo khi "đè bẹp" đối thủ với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, một trong những trò cưng của ông Park Hang-seo lại bị thương và có thể đe dọa tới thành tích của cả đội sau này.

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