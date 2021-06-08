Bố cầu thủ Tuấn Anh: 'Tôi rất lo lắng, không biết con có bị làm sao không'

Xã hội 08/06/2021 11:12

Trong trận đấu với đội tuyển Indonesia hôm qua, thầy trò ông Park Hang-seo có chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, một trong những cầu thủ là Tuấn Anh lại bị thương. Sự việc này đã khiến cho toàn đội và người nhà của nam cầu thủ vô cùng lo lắng.

Trong trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, cầu thủ Tuấn Anh đã bị chấn thương và rời sân phút thứ 35. 

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cho biết: "Tuấn Anh va chạm với cầu thủ đội bạn rồi ra dấu là thay người, nên chúng tôi phải đưa Xuân Trường vào. Ngày 8/6, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi khám, thì mới đánh giá chính xác được mức độ chấn thương".

tuan anh 1
Cầu thủ Tuấn Anh - Ảnh: VnExpress

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, ông Nguyễn Văn Dung - bố nam cầu thủ cho biết khi xem trận đấu, ông vô cùng lo lắng bởi lẽ Tuấn Anh đã gặp nhiều chấn thương trước đó mà đội bạn thì "đá rát quá". 

"Tôi xem cũng thấy sợ, Indonesia họ đá rát quá. Tôi cũng lo lắm, không biết con có bị làm sao không. Giá như đá ở gần thì sau trận đấu còn gọi điện ngay được cho con để hỏi thăm, chứ xa thì đành chịu. Con mình đã nhiều lần chấn thương rồi nên nhìn thấy tình huống như thế tôi thấy sợ quá" -  ông Dung nói về tình huống Tuấn Anh bị phạm lỗi thô bạo ở phút 24.

tuan anh 2
Giây phút nam cầu thủ Tuấn Anh bị hất tung - Ảnh: VnExpress

Bên cạnh đó, ông Dung cũng hy vọng đội tuyển nước nhà sẽ giành chiến thắng.

"Hi vọng Tuấn Anh sẽ ổn và có thể ra sân ở trận sau. Còn trước tiên ở trận này, tôi mong tuyển Việt Nam sẽ thắng. Đội đá hay hơn mà không ghi được bàn nên cũng thấy hơi tiếc" - ông Dung bày tỏ.

Được biết, ngày 27/3/2018, trên sân vận động Lạch Tray, Tuấn Anh từng dính chấn thương nặng khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Hải Phòng. Tuấn Anh được chẩn đoán bị giãn dây chằng chéo trước, tổn thương sụn chêm và được đưa đi Hàn Quốc điều trị. Tại đây, anh buộc phải phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu từ 6 tháng đến 1 năm. Chấn thương này khiến anh bỏ lỡ hết cả mùa giải V-League 2018, đồng thời lỡ hẹn với các giải đấu của Đội tuyển Việt Nam trong năm 2018.

Vào trận hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã "nghiền nát" đối thủ với kết quả chung cuộc 4-0 nghiên về nước ta. Hiện tại, thầy trò ông Park Hang-seo vẫn đứng đầu bảng G với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm, Thái Lan và Malaysia 5 điểm. Theo đó, đội tuyển nước nhà sẽ có trận gặp Malaysia ngày 11/6, UAE ngày 15/6. Nếu muốn vào vòng loại cuối World Cup 2022, đội Việt Nam cần thêm 3-4 điểm nữa.

Tuyển Việt Nam 'nghiền nát' đối thủ nhưng HLV Park Hang-seo lại nhận 'tin dữ' đe dọa đến thành tích đội bóng

Tuyển Việt Nam 'nghiền nát' đối thủ nhưng HLV Park Hang-seo lại nhận 'tin dữ' đe dọa đến thành tích đội bóng

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có màn biểu diễn hoàn hảo khi "đè bẹp" đối thủ với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, một trong những trò cưng của ông Park Hang-seo lại bị thương và có thể đe dọa tới thành tích của cả đội sau này.

Xem thêm
Từ khóa:   World Cup 2022 cầu thủ Tuấn Anh Huấn luyện viên Park Hang-seo

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1