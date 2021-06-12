Cầu thủ Tuấn Anh có được thi đấu trận UAE? Câu hỏi còn bỏ ngỏ

Trước đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã không thể có mặt trên sân tập cùng các đồng đội ở buổi tập tối ngày 10/6, đồng nghĩa với việc cầu thủ CLB HAGL đã không thể thi đấu ở trận gặp Malaysia vào lúc 23h45 ngày 11/6. Mặc dù thiếu vắng sự có mặt của Tuấn Anh nhưng các đồng đội của anh vẫn thuận lợi vượt qua Malaysia với tỷ số sát sao 2-1.

Cầu thủ Tuấn Anh có được thi đấu trận UAE? Đó là câu hỏi được nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà quan tâm.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo lần đầu phải nhận thẻ vàng ở trận hòa 0-0 gặp Thái Lan. Ở trận đấu này, vị HLV trưởng tuyển Việt Nam đã bị cảnh cáo sau khi tranh cãi với trợ lý của HLV Nishino.

Ở buổi tập trước đó, người ta vẫn thấy Tuấn Anh xuất hiện trên sân tập, nhưng sau đó anh phải tập riêng với bác sĩ ở phòng GYM. Dù chấn thương cổ chân không quá nghiêm trọng, nhưng tiền đạo người Thái Bình vẫn không kịp bình phục trong trận quyết đấu với Malaysia.

Tối qua 11/6, một lần nữa ông Park Hang-seo lại phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Lần này, ông bị nhắc nhở, cảnh cáo vì đã có hành động phản ứng gay gắt với cầu thủ Malaysia - Liridon Krasniqi. Ở pha bóng vào phút thứ 88, cầu thủ nhập tịch của Malaysia cố ý húc văng Hồng Duy ra ngoài sân làm cho chiến lược gia người Hàn Quốc rất tức giận.

Từ hàng ghế kỹ thuật, HLV Park Hang-seo lao nhanh ra sát đường biên dọc để mắng Liridon Krasniqi. Chính phản ứng mạnh này của ông khiến cầu thủ Malaysia phải quay lại cúi người xin lỗi. Mặc dù vậy, ngay sau đó, cả hai bên đều phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Ryuji Sato.

Tối qua 11/6, một lần nữa ông Park Hang-seo lại phải nhận thẻ vàng từ trọng tài

Với thẻ vàng này, HLV Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu tiếp theo gặp UAE. Đây là tổn thất cực lớn với chúng ta, bởi lẽ tuyển Việt Nam sẽ có trận "chung kết" tại bảng G với chủ nhà UAE. Đến thời điểm này, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm, nhưng chỉ hơn UAE 2 điểm.

Theo luật của AFC thì vị HLV Hàn Quốc thậm chí sẽ không được tham dự họp báo trước trận đấu. Ông không được phép đến gần phòng thay đồ hay đến gần khu vực kỹ thuật của tuyển Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Điều này có nghĩa là ông Park sẽ phải theo dõi các cầu thủ từ xa và điều chỉnh thông qua bộ đàm với trợ lý.

Đây không phải là lần đầu tiên trong ghế HLV tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo bị treo quyền chỉ đạo. Trước đó, ông không được tham dự trận chung kết SEA Games vì đã nhận đủ hai thẻ vàng.

2. Việt Nam có cơ hội đi tiếp như thế nào sau trận thắng Malaysia?

Mặc dù tin vui là chúng ta đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm cùng thành tích bất bại nhưng tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại khỏi World Cup 2022.

Trong trận đấu cuối cùng tại bảng G gặp UAE vào ngày 15-6 tới đây, nếu có ít nhất 1 điểm, chúng ta sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Trong trường hợp nếu thua UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể giành được vị trí nhì bảng.

Lúc này, tuyển Việt Nam sẽ phải đọ thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh 5 tấm vé vớt vào vòng loại cuối cùng. Vì tại bảng H chỉ còn lại 4 đội sau khi Triều Tiên rút lui nên trước khi đem ra so thành tích, các đội nhì bảng phải bỏ kết quả với đội cuối bảng. Do đó, kết quả giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ không được tính, tức 6 điểm, 7 bàn thắng và 1 bàn thua.

Trong trường hợp nếu thua UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể giành được vị trí nhì bảng

3. HLV Park Hang Seo quyết tâm thắng UAE ngày 15/6/2021

Mặc dù phải thừa nhận UAE có thể lực và kỹ thuật hàng đầu châu Á, nhưng vị huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc cho biết tuyển Việt Nam sẽ giữ chiến thuật và quyết tâm thắng trận này.

Vào sáng ngày 12/6, trong phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau kết thúc trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang Seo nói: "Một trận đấu không hề dễ dàng, quả penalty khiến tôi cảm thấy hơi buồn. Tuy nhiên, các học trò đã chiến đấu hết mình. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. 3 điểm trận này là cơ hội để chúng tôi tiến bước. Giành được vé vào vòng sau là điều mà toàn dân Việt Nam mong muốn, còn với tôi là vinh dự. Chúng tôi sẽ nỗ lực ở trận đấu cuối cùng gặp UAE để đạt kết quả tốt. Tôi rất tự hào về các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Về phần UAE, chúng tôi đã xem họ đá với Malaysia. Tuyển Việt Nam cũng đã đá lượt đi với họ, UAE rất mạnh. Chúng tôi đang dẫn đầu nhưng về kỹ thuật và thể lực thì họ đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Nhưng chúng tôi sẽ giữ chiến thuật và thắng trận đấu đó. ĐT UAE khác gì so với trận lượt đi ư? Tôi cũng chưa nghiên cứu nữa" - HLV Park chia sẻ.

Trong vòng loại thứ 2 World Cup 2022, UAE hiện đang thua Việt Nam 2 điểm và đứng vị trí nhì bảng G. So với đội UAE 2 năm trước, giờ đây họ đã khác hẳn. Việc chiến thắng UAE sẽ là một thách thức lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, trong bóng đá chúng ta khó có thể nói trước được điều gì.

HLV Park Hang Seo quyết tâm thắng UAE ngày 15/6/2021

4. UAE chiến thắng 5-0 trước Indonesia và tiếp tục bám đuổi tuyển Việt Nam

Đội tuyển UAE đã có chiến thắng đậm 5-0 trước Indonesia, qua đó giành được 15 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 2 tại bảng G và bám đuổi sát sao đội tuyển Việt Nam (17 điểm).

Trong 5 bàn thắng của UAE, Ali Mabkhout và Fabio Lima mỗi người lặp cho mình một cú đúp, bàn còn lại thuộc về Tagliabue. Kết quả này đã giúp tuyển giúp UAE có 15 điểm, củng cố vị trí thứ 2 bảng G sau Việt Nam (17 điểm).

Trận đấu giữa UAE và Indonesia được tính là sân nhà của Indonesia nhưng 2 đội sẽ thi đấu tại Dubai, UAE vì dịch COVID-19. Huấn luyện viên Bert van Marwijk vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu phải thắng Indonesia để rút ngắn điểm số với Việt Nam. Trong khi đó, Indonesia có sự điều chỉnh vị trí thủ môn khi Riyandi bắt thay cho Nadeo. Tại trận này, huấn luyện viên Indonesia Shin Tae-yong không thể trực tiếp chỉ đạo do đã nhận 2 thẻ vàng, quyền chỉ đạo trực tiếp trên sân được giao lại cho trợ lý.

Ở 15 phút đầu trận, Indonesia đã chơi khá tốt. Hàng phòng ngự thi đấu kín kẽ, tập trung. UAE cố gắng tấn công phủ đầu với hy vọng có bàn thắng sớm. Họ tạo ra một số cú dứt điểm đến từ vị trí của Ramadan và Walid Abbas nhưng không thành công.

Vào phút thứ 23, UAE vươn lên dẫn 1-0. Tiền đạo Ali Mabkhout băng vào đệm bóng dễ dàng sau cú bị đẩy ra của Al Mubarak. Đây là lần thứ 9 ghi bàn của Ali Mabkhout tại vòng loại World Cup 2022.

Tại phút 28, Fabio Lima đã thành công giúp UAE dẫn 2-0. Anh có cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, sau đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội. Đây là lần thứ 4 ghi bàn của cầu thủ này trong 3 trận liên tiếp gần đây gặp Malaysia, Thái Lan và giờ là Indonesia.

Ngay đầu hiệp 2, UAE bất ngờ nâng tỷ số lên 3-0 do công của Ali Mabkhout trên chấm phạt đền ở phút 49. Trước đó, Al Mubarak đã bị hậu vệ Indonesia phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút thứ 55, đến lượt Fabio Lima tạo ra cú đúp khi đánh đầu ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 4-0 cho tuyển UAE. Vì thế, đội tuyển này đã rất thong dong trước đối thủ đang xuống sức và xuống tinh thần.

Trong thời gian ít ỏi còn lại, tuyển UAE tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng mãi đến phút 86, họ mới tạo thêm một bàn thắng do công của tiền đạo vừa vào sân thay người Tagliabue. Cuối cùng UAE thắng Indonesia 5-0.

UAE chiến thắng 5-0 trước Indonesia và tiếp tục bám đuổi tuyển Việt Nam

Với kết quả này, UAE thuận lợi giành được 15 điểm, tiếp tục xếp sau tuyển Việt Nam (17 điểm). Lượt đấu tiếp theo diễn ra ngày 15.6, UAE sẽ có trận đấu tranh ngôi nhất bảng với Việt Nam. Còn Indonesia phải ra về. Họ sẽ thi đấu play-off, nếu thắng sẽ giành quyền tham dự vòng loại Asian Cup 2023.

Việc cầu thủ Tuấn Anh có được ra sân trận UAE hay không còn là một ẩn số. Người hâm mộ vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại tiền vệ tài năng này trong trận quyết đấu vào ngày 15/6 tới.