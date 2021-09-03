Angela Phương Trinh đã nhận sai sau khi 5 lần 7 lượt đưa tin 'giun đất chữa Covid-19', xóa toàn bộ bài đăng liên quan

Tin tức giải trí 03/09/2021 10:47

'Tôi đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa Covid-19 mà không nắm rõ luật. Tôi đã sai, xóa và rút kinh nghiệm', Angela Phương Trinh cho biết.

Thời gian qua, Angela Phương Trinh có loạt bài đăng trên các trang mạng xã hội khẳng định việc nuốt sống giun đất có thể chữa khỏi Covid-19. Cô nàng khẳng định lời nói của mình dựa trên cơ sở khoa học và đưa ra cả dẫn chứng nhiều bệnh nhân đẩy lùi được Covid-19 nhờ ăn giun sống.

Angela Phương Trinh đã nhận sai sau khi 5 lần 7 lượt đưa tin 'giun đất chữa Covid-19', xóa toàn bộ bài đăng liên quan - Ảnh 1
Một bài đăng Angela Phương Trinh chia sẻ thông tin chữa Covid-19 bằng giun đất - Ảnh: IGNV

 Mới đây, Angela Phương Trinh thừa nhận cô đã sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Cô viết: "Tôi đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa Covid-19 mà không nắm rõ luật. Ngay sau khi có những thông tin trái chiều, tôi đã kịp thời đính chính. Tôi đã sai, xóa và rút kinh nghiệm. Hiện tại, tôi chỉ chia sẻ những công dụng tốt của địa long, chứ không nhắc đến việc địa long chữa Covid-19".

Đồng thời, nữ diễn viên cũng dẫn thông tin từ Bộ Y tế, khẳng định giun đất không chữa được Covid-19.

Angela Phương Trinh đã nhận sai sau khi 5 lần 7 lượt đưa tin 'giun đất chữa Covid-19', xóa toàn bộ bài đăng liên quan - Ảnh 2
Angela Phương Trinh đã nhận sai sau khi 5 lần 7 lượt đưa tin 'giun đất chữa Covid-19', xóa toàn bộ bài đăng liên quan - Ảnh 3
Angela Phương Trinh chia sẻ cô sai và rút kinh nghiệm khi đưa tin giun đất chữa Covid-19 - Ảnh: FBNV

 Theo Người lao động, động thái này của "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh bắt nguồn từ việc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) TP.HCM đã yêu cầu diễn viên Angela Phương Trinh gỡ các bài đăng liên quan đến việc lan truyền thông tin giun đất chữa Covid-19.

Được biết, giun đất không nằm trong danh mục thuốc điều trị Covid-19 của Bộ Y tế, đồng thời, cơ quan chức năng thông báo sẽ xử phạt những ai tung tin đồn sai sự thật về công dụng thần kỳ của giun đất trong điều trị Covid-19. Trước những cảnh cáo cứng rắn này, Angela Phương Trinh thông báo đã xóa tất cả bài đăng khẳng định giun đất chữa trị được Covid-19. Đồng thời đưa ra lý do cho sai lầm của mình là vì muốn cứu mạng người trước tình cảnh khó khăn do đại dịch gây ra. 

Angela Phương Trinh đã nhận sai sau khi 5 lần 7 lượt đưa tin 'giun đất chữa Covid-19', xóa toàn bộ bài đăng liên quan - Ảnh 4
Chia sẻ của Bộ Y tế về công dụng thật của giun đất (địa long) - Ảnh: FBNV

 Cũng trong ngày 2/9, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng, xác minh, xử lý hành vi cung cấp thông tin, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm điều trị Covid-19 không có sự cấp phép của Bộ Y tế trên mạng xã hội.

"Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu diễn viên Angela Phương Trinh gỡ các bài đăng liên quan đến việc lan truyền thông tin giun đất chữa Covid-19. Chúng tôi cũng sẽ có hình thức xử lý sau", ông Nguyễn Đức Thọ nói.

Angela Phương Trinh đã nhận sai sau khi 5 lần 7 lượt đưa tin 'giun đất chữa Covid-19', xóa toàn bộ bài đăng liên quan - Ảnh 5
Trang cá nhân của cô nàng thường xuyên đăng bài viết và hình ảnh liên quan đến việc sử dụng giun đất làm thuốc chữa bệnh - Ảnh: FBNV

 Trước đó, tại chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT), khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người nổi tiếng lan truyền tin giun đất chữa khỏi Covid-19.

"Bộ Y tế chính thức thông báo là không có cơ sở khoa học nào chứng minh giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa Covid-19. Vì thế, chúng tôi sẽ xử lý những người tiếp tục lan truyền, quảng cáo thông tin này. Đề nghị bà con ra sức cảnh giác" - ông Tự Do nói.

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