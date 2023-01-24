Quên 35 triệu đồng trên chuyến tàu mùng 1 Tết, hành khách nhận cái kết ấm lòng

Tin nóng 24/01/2023 14:28

Số tiền gần 35 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân hành khách để quên trên chuyến tàu mùng 1 Tết được nhân viên đường sắt trả lại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 24/1, Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, trên tàu SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn sáng mùng 1 Tết tới ga Huế (ngày mùng 2 Tết), tiếp viên toa số 10 thu gom, làm vệ sinh trên tàu phát hiện túi đựng hồ sơ đặt dưới gối đầu giường số 20.

Trong túi có tiền mặt (nhiều mệnh giá) với tổng số tiền 34,52 triệu đồng và 2 căn cước công dân người lớn, giấy khai sinh của cháu bé.

Quên 35 triệu đồng trên chuyến tàu mùng 1 Tết, hành khách nhận cái kết ấm lòng - Ảnh 1
Ảnh: Báo Tiền Phong

Công ty vận tải đường sắt đã kểm tra thông tin trên app kiểm soát vé và liên lạc với hành khách có vé tàu. Sau khi đối chiếu thông tin trùng khớp với số tài sản trên, khi tàu SE3 đến ga Huế vào mùng 3 Tết, đại diện đoàn tiếp viên trực tiếp bàn giao cho hành khách số tiền trên.

Số tiền hơn 34 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân hành khách để quên trên chuyến tàu mùng 1 Tết được nhân viên đường sắt trả lại.

Trước đó, đoàn tiếp viên đường sắt đã nhiều lần trả lại tiền mặt cho hành khách để quên trên tàu.

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