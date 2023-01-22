Xe máy 'kẹp 3' lao xuống kênh, 3 người tử vong sáng mùng 1 Tết

Tin nóng 22/01/2023 15:04

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân đã có vợ con còn 1 nạn nhân là học sinh sinh năm 2005.

Theo thông tin từ Báo giao thông, trưa ngày 22/1 (tức Mồng 1 Tết), ông Võ Thành Đồng - Chủ tịch UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT khiến 3 người tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã Thọ Thành, rạng sáng cùng ngày, 3 thanh niên đi chung trên 1 xe máy di chuyển trên tuyến đường dọc kênh Vách Bắc, hướng Đức Thành (Yên Thành) – Diễn Tháp (Diễn Châu)

Khi đi đến đoạn giáp ranh giữa Thọ Thành, Đức Thành (huyện Yên Thành) và Diễn Tháp (huyện Diễn Châu) thì mất lái, lao xuống kênh.

Xe máy 'kẹp 3' lao xuống kênh, 3 người tử vong sáng mùng 1 Tết - Ảnh 1
Ảnh: Báo giao thông

“Đến 5h30 sáng, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương phát hiện 1 thi thể nổi trên kênh Vách Bắc.

Sau đó, chúng tôi cho lực lượng chức năng rà soát các trung tâm y tế gần đó thì không có ai nhập viện. Đến 9h, lực lượng công an xuống rà soát dưới sông thì phát hiện thêm 2 thi thể. Cả 3 nạn nhân tử vong đều là người ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu”, ông Đồng nói.

Trao đổi thêm với PV Báo giao thông, một lãnh đạo xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: 3 nạn nhân trong vụ tai nạn ở kênh Vách Bắc có 2 anh em ruột là C.V.T và C.V.H. và 1 người hàng xóm gần nhà N.V.L.

Có thông tin cho biết, anh L. (SN 1993) đã có vợ và 2 con; anh T. (SN 1994) đã có vợ và 1 con; còn H. (SN 2005) đang là học sinh.

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