Nữ quái lừa 'chạy án' lấy 450 triệu đồng và 2 con heo, 3kg khô bò giàng để ăn tết Nguyên đán 2023

Tin nóng 22/01/2023 10:44

Hạnh đã nhận số tiền 450 triệu đồng của hai bị can nêu trên. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hạnh không chạy “trắng án" như đã cam kết mà dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo thông tin từ Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-1, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang thông báo tìm bị hại trong vụ án Võ Thị Hạnh (36 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Hạnh biết được thông tin có một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nên Hạnh đã chủ động liên lạc với người thân của các bị can.

Hạnh hứa sẽ “chạy” được trắng án cho hai bị can và còn hứa sau khi trắng án sẽ được Hạnh tạo việc làm có thu nhập tốt hơn. Trong khi đó, Hạnh không có việc làm ổn định cuộc sống.

Nữ quái lừa 'chạy án' lấy 450 triệu đồng và 2 con heo, 3kg khô bò giàng để ăn tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1
Bị can Võ Thị Hạnh. Ảnh: PLO

Hạnh đã nhận số tiền 450 triệu đồng của hai bị can nêu trên. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hạnh không chạy “trắng án" như đã cam kết mà dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Hạnh còn yêu cầu hai bị can và người nhà của hai bị can gửi cho Hạnh hai con heo và 3kg khô bò giàng để Hạnh ăn Tết Quý Mão 2023.

Ngày 19-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định nêu trên đã được VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn.

Ai là bị hại của Hạnh thì hãy liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ xóm 13A, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để trình báo và được giải quyết.

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