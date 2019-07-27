Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường ở Hải Phòng. Người chồng được phát hiện tử vong với vết thương sâu ở cổ còn người vợ chết dưới kênh thủy lợi cách nhà 100m.
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Sáng nay (27/7), trao đổi với báo chí, ông Phạm Huy Trơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong bất thường.
Theo đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn Đồng Xuân, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng phát hiện ông V.V.T (sinh năm 1959) tử vong bất thường tại nhà riêng với vết cứa sâu ở cổ, bên cạnh thi thể là một con dao bầu. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan công an.
Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 7 giờ, người dân lại tiếp tục phát hiện thi thể bà N.T.T (sinh năm 1962, vợ ông T.) tại kênh thủy lợi cách nhà hơn 100m.
Thông tin từ Thanh niên cho biết vợ chồng ông T. thường ngày nhận trông xe cho công nhân đi làm và bán thêm đồ vàng mã. Họ có hai người con đều đã lập gia đình và đang sống ở xa.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng.