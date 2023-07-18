Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn

Thế giới 18/07/2023 14:32

Một trong số những nạn nhân xấu số được trục vớt là nam tài xế xe buýt - người cố gắng sơ tán hành khách đến phút cuối cùng, thầy giáo dạy cấp 1 - chỉ vừa kết hôn được 2 tháng và cô gái 24 tuổi - người con duy nhất của gia đình.

Theo tờ Chosun Ilbo, ngày 17/7, tang lễ của ông Lee (58 tuổi) - tài xế trên trên chuyến "Xe buýt tốc hành Cheongju số 747", người đã hy sinh trong vụ "Thảm kịch ngập đường hầm Osong" xảy ra vào ngày 15/7 - đã được tổ chức tại một nhà tang lễ ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. Lực lượng chức năng cho biết thi thể của ông Lee được tìm thấy vào khoảng 1h25 sáng cùng ngày. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ thảm họa, ông Lee đã cố gắng đập vỡ cửa kính xe buýt đến phút cuối cùng và yêu cầu hành khách sơ tán. 

Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong chiếc xe buýt tốc hành Cheongju số 747 bị mắc kẹt ở đường hầm ngập nước do lũ lụt tại Osong, tỉnh Bắc Chungcheong hôm 16/7 - Ảnh: Chosun Ilbo

Chiều ngày 17/7, tiếng khóc của người đưa tiễn vang lên thảm thiết trước nhà tang lễ. Vòng hoa từ các công ty xe buýt và hiệp hội những người lái xe cũng phủ kín trước hành lang. Gia đình và đồng nghiệp của ông Lee đến đưa tiễn ông lần cuối đã chia sẻ lại cuộc đời kỳ cựu của ông với nước mắt lưng tròng.

Các đồng nghiệp của ông Lee nói rằng ông là một người ấm áp, luôn quan tâm đến những người xung quanh là là nhân viên tài xế gương mẫu trong suốt công việc của mình. Một đồng nghiệp khác cùng công ty của ông Lee, ông Choi (58 tuổi) cho biết rằng ông Lee là một "lái xe kỳ cựu". 

"Ông Lee có nhiều kinh nghiệm lái xe taxi, xe buýt và xe tải, vì vậy ông ấy là một đồng nghiệp có nhiều điều để học hỏi. Tôi nhớ ông Lee đã được công nhận vì đã làm việc rất siêng năng." Anh ấy nói. Tôi ở nhà xác cả ngày hôm nay vì muốn bảo vệ và muốn ở bên cạnh ông Lee" - ông Choi đau buồn chia sẻ. 

Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn - Ảnh 2

Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn - Ảnh 3
Vào khoảng 8h40 (6h40 giờ Hà Nội) ngày 15/7, khi đường hầm thứ hai ở Gungpyeong, Osong, Cheongju chìm trong biển nước, những hành khách may mắn thoát khỏi xe buýt và leo trên lan can cầu đang được giải cứu - Ảnh: Chosun Ilbo

Theo đài MBN đưa tin, trong số những người thiệt mạng được trục vớt khác có một thầy giáo dạy cấp 1 (31 tuổi) và 1 nạn nhân là nữ (24 tuổi). Thầy giáo chỉ vừa tổ chức đám cưới được 2 tháng chưa đăng ký kết hôn. Còn cô gái 24 tuổi công việc mới vừa ổn định nên đi du lịch với bạn bè. Cô bắt chuyến xe buýt tốc hành 747 đến ga Osong để thực hiện chuyến đi hai ngày một đêm đến Yeosu cùng ba người bạn. Gia đình tang quyến xúc động chia sẻ cô là con gái duy nhất trong gia đình, không giỏi đi xe buýt lắm nhưng ngày hôm đó cô lại đi lên chuyến xe buýt này.

Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn - Ảnh 4

Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn - Ảnh 5

Vụ các nạn nhân trong chuyến 'xe buýt tử thần' bị chết đuối do ngập hầm chui: Tang lễ ngập tràn nước mắt, phủ đầy hoa trắng của người đưa tiễn - Ảnh 6
Cô gái 24 tuổi, là người con duy nhất của gia đình. Vì công việc mới vừa ổn định nên cô đi du lịch với bạn bè, không may thiệt mạng trong vụ thảm họa - Ảnh: MBN

 

Tại Hàn Quốc, mưa lớn kéo dài làm tràn bờ sông và ngập lụt khu vực hầm chui ở khu vực Osong. Vào thời điểm đó, khoảng 8h40 (6h40 giờ Hà Nội) ngày 15/7, trong hầm có 1 xe buýt và 14 xe khác bị ngập không thể chạy thoát. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã vớt được 1 thi thể, cứu được 9 người và có 11 người mất tích được cho là mắc kẹt bên trong.

 

Hầu hết các hành khách trên xe buýt tử vong trong vụ tai nạn đều được tìm thấy bên trong xe buýt. Thi thể của Lee được tìm thấy 100m bên trong con đường ngầm. Đến sáng 16/7, đã vớt được thêm 4 thi thể từ bên trong xe buýt. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện các công tác rút nước và tìm kiếm các nạn nhân còn lại. 

 

 

 

Nỗi đau người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trong vụ tàu ​​Titan mất tích: Mẹ nhường suất lên tàu cho con trai

Nỗi đau người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trong vụ tàu ​​Titan mất tích: Mẹ nhường suất lên tàu cho con trai

Một cuộc phỏng vấn với người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trai trong vụ tàu ​​Titan đi tham quan xác tàu Titanic mất tích vừa được đài BBC chia sẻ. Người phụ nữ bày tỏ sự tiếc nuối khi tiết lộ rằng bà đã nhường suất lên tàu cho con trai. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới ngập đường hầm Osong xe buýt số 747

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích