Một trong số những nạn nhân xấu số được trục vớt là nam tài xế xe buýt - người cố gắng sơ tán hành khách đến phút cuối cùng, thầy giáo dạy cấp 1 - chỉ vừa kết hôn được 2 tháng và cô gái 24 tuổi - người con duy nhất của gia đình.

Theo tờ Chosun Ilbo, ngày 17/7, tang lễ của ông Lee (58 tuổi) - tài xế trên trên chuyến "Xe buýt tốc hành Cheongju số 747", người đã hy sinh trong vụ "Thảm kịch ngập đường hầm Osong" xảy ra vào ngày 15/7 - đã được tổ chức tại một nhà tang lễ ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. Lực lượng chức năng cho biết thi thể của ông Lee được tìm thấy vào khoảng 1h25 sáng cùng ngày. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ thảm họa, ông Lee đã cố gắng đập vỡ cửa kính xe buýt đến phút cuối cùng và yêu cầu hành khách sơ tán. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong chiếc xe buýt tốc hành Cheongju số 747 bị mắc kẹt ở đường hầm ngập nước do lũ lụt tại Osong, tỉnh Bắc Chungcheong hôm 16/7 - Ảnh: Chosun Ilbo Chiều ngày 17/7, tiếng khóc của người đưa tiễn vang lên thảm thiết trước nhà tang lễ. Vòng hoa từ các công ty xe buýt và hiệp hội những người lái xe cũng phủ kín trước hành lang. Gia đình và đồng nghiệp của ông Lee đến đưa tiễn ông lần cuối đã chia sẻ lại cuộc đời kỳ cựu của ông với nước mắt lưng tròng.

Các đồng nghiệp của ông Lee nói rằng ông là một người ấm áp, luôn quan tâm đến những người xung quanh là là nhân viên tài xế gương mẫu trong suốt công việc của mình. Một đồng nghiệp khác cùng công ty của ông Lee, ông Choi (58 tuổi) cho biết rằng ông Lee là một "lái xe kỳ cựu". "Ông Lee có nhiều kinh nghiệm lái xe taxi, xe buýt và xe tải, vì vậy ông ấy là một đồng nghiệp có nhiều điều để học hỏi. Tôi nhớ ông Lee đã được công nhận vì đã làm việc rất siêng năng." Anh ấy nói. Tôi ở nhà xác cả ngày hôm nay vì muốn bảo vệ và muốn ở bên cạnh ông Lee" - ông Choi đau buồn chia sẻ.

Vào khoảng 8h40 (6h40 giờ Hà Nội) ngày 15/7, khi đường hầm thứ hai ở Gungpyeong, Osong, Cheongju chìm trong biển nước, những hành khách may mắn thoát khỏi xe buýt và leo trên lan can cầu đang được giải cứu - Ảnh: Chosun Ilbo Theo đài MBN đưa tin, trong số những người thiệt mạng được trục vớt khác có một thầy giáo dạy cấp 1 (31 tuổi) và 1 nạn nhân là nữ (24 tuổi). Thầy giáo chỉ vừa tổ chức đám cưới được 2 tháng chưa đăng ký kết hôn. Còn cô gái 24 tuổi công việc mới vừa ổn định nên đi du lịch với bạn bè. Cô bắt chuyến xe buýt tốc hành 747 đến ga Osong để thực hiện chuyến đi hai ngày một đêm đến Yeosu cùng ba người bạn. Gia đình tang quyến xúc động chia sẻ cô là con gái duy nhất trong gia đình, không giỏi đi xe buýt lắm nhưng ngày hôm đó cô lại đi lên chuyến xe buýt này. Cô gái 24 tuổi, là người con duy nhất của gia đình. Vì công việc mới vừa ổn định nên cô đi du lịch với bạn bè, không may thiệt mạng trong vụ thảm họa - Ảnh: MBN Tại Hàn Quốc, mưa lớn kéo dài làm tràn bờ sông và ngập lụt khu vực hầm chui ở khu vực Osong. Vào thời điểm đó, khoảng 8h40 (6h40 giờ Hà Nội) ngày 15/7, trong hầm có 1 xe buýt và 14 xe khác bị ngập không thể chạy thoát. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã vớt được 1 thi thể, cứu được 9 người và có 11 người mất tích được cho là mắc kẹt bên trong. Hầu hết các hành khách trên xe buýt tử vong trong vụ tai nạn đều được tìm thấy bên trong xe buýt. Thi thể của Lee được tìm thấy 100m bên trong con đường ngầm. Đến sáng 16/7, đã vớt được thêm 4 thi thể từ bên trong xe buýt. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện các công tác rút nước và tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

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