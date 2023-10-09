Vợ không có nhà, người đàn ông say rượu cưỡng hiếp con gái 5 tuổi

Thế giới 09/10/2023 10:26

Một người đàn ông 32 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái mới 5 tuổi của mình trong trình trạng say rượu.

Theo India Today, một người đàn ông 32 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ ở Jaisalmer, bang Rajasthan, Ấn Độ với cáo buộc cưỡng hiếp đứa con gái 5 tuổi của mình trong tình trạng say rượu vào ngày 4/10/2023. Sau đó, nạn nhân đã được đưa vào một bệnh viện gần đó để điều trị, được biết, hiện tại bé gái đã thoát khỏi nguy hiểm và tình trạng dần ổn định.

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 Khi vợ và các thành viên khác trong gia đình không có nhà, người đàn ông 32 tuổi đã cưỡng hiếp cô con gái 5 tuổi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết, mẹ của nạn nhân và các thành viên khác trong gia đình đã đến trang trại để làm việc, nạn nhân ở nhà với chị gái 8 tuổi. Sau khi trở về nhà, người mẹ thấy cô con gái 5 tuổi nằm bất tỉnh và chảy máu. Người chị 8 tuổi đã kể lại sự việc với mẹ sau đó người phụ nữ đến đồn công an để tố cáo hành vi thiếu đạo đức của người chồng.

Một cảnh sát nói chuyện với giới truyền thông rằng, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, người đàn ông 32 tuổi hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước hành động thiếu nhân tính của người cha. Mặc dù ở Ấn Độ, tình trạng cưỡng hiếp, tấn công tình dục phụ nữ xảy ra nhiều nhưng đây được xem là một trong những sự việc kinh hoàng nhất.

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Từ khóa:   tấn công tình dục cộng đồng mạng Ấn Độ hành vi thiếu đạo đức

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