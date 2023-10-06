4 cảnh sát tấn công tình dục một cô gái tuổi vị thành niên khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Thế giới 06/10/2023 15:34

Một vụ án khiến cộng đồng mạng Ấn Độ phẫn nộ khi 4 cảnh sát đã tấn công tình dục một cô gái đang ở tuổi vị thành niên.

Theo India Today, trong đơn tố cáo của mình, cô gái đang ở tuổi vị thành niên cho biết, 4 cảnh sát đã gây gổ với người bạn nam đi cùng với cô. Những người này đã tra tấn bạn của cô gái trước khi tấn công tình dục cô. Được biết 4 cảnh sát này đang làm việc tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

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 Cô gái tuổi vị thành niên bị 4 cảnh sát tấn công tình dục khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Phía cảnh sát cho biết, cô gái đang đi du lịch cùng một người bạn nam thì xảy ra vụ việc này. Bốn cảnh sát được cho là đang uống rượu và đã chặn hai người lại để thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, cả 4 cảnh sát đã gây gổ với bạn của nạn nhân. Trong đơn tố cáo của mình, cô gái đang ở tuổi vị thành niên cho biết, 4 người này đã tấn công bạn nam sau đó tấn công tình dục cô gái.

Sau khi cô gái nộp đơn tố cáo, 4 cảnh sát Sasikumar, Sankarapandi, Prasad và Sidharth đã bị đình chỉ công tác. Phía cảnh sát cho biết thêm, một cuộc điều tra sâu hơn về vụ việc này cũng đang được tiến hành.

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Từ khóa:   tuổi vị thành niên đơn tố cáo tấn công tình dục

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