Cô dâu cao 80 cm bật khóc nức nở trong đám cưới cổ tích với chú rể cao 1.8 mét

Trong đám cưới cổ tích, cô dâu có chiều cao khiêm tốn 80 cm bật khóc nức nở khi được chú rể cao 1.8 mét quỳ gối tỏ tình.

Được biết, câu chuyện cảm động này xảy ra tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này vô cùng phấn khích. Tại Trung Quốc, kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu vào cùng một thời điểm nên mọi người được nghỉ dài ngày, nhiều cặp đôi lựa chọn dịp nghỉ lễ này để tổ chức đám cưới.

Một đám cưới cổ tích được tổ chức ở Quảng Đông, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nước này

Trong số đó, đám cưới của một cặp đôi ở Quảng Đông, Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Cô dâu là một người phụ nữ có chiều cao khiêm tốn 80 cm, trong khi chú rể sở hữu chiều cao 1.8 mét. Trong ngày trọng đại này, chú rể đã quỳ xuống tỏ tình khiến cô dâu bật khóc, chứng kiến cảnh này, các khách mời đều vô cùng xúc động và chúc phúc cho cặp đôi.

“Mai Mai, đây là đám cưới mà chúng ta vẫn từng mong đợi, em có hài lòng không?” – chú rể quỳ gối bày tỏ tình cảm của mình với cô dâu, chú rể chưa kịp nói xong, cô dâu đã giàn giụa nước mắt. Rất nhiều người cảm động trước tình cảm cả hai dành cho nhau, tuy nhiên cũng có nhiều khách mời đặt câu hỏi về “sự thuần khiết” của đám cưới này.

Chú rể cao 1.8 mét quỳ gối tỏ tình với cô dâu có chiều cao khiêm tốn 80 cm

Cô dâu là một doanh nhân nổi tiếng sở hữu khối tài sản khổng lồ tại địa phương

Được biết, thân phận của cô dâu này không hề đơn giản, cô là một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương. Những người trong cuộc cho biết, cô dâu sở hữu khối tài sản khổng lồ và là một doanh nhân thành đạt. Để tổ chức được đám cưới cổ tích này, người phụ nữ đã chi một khoản tiền khá lớn cùng xe sang và nhiều bất động sản cho người đàn ông cô lấy làm chồng.

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