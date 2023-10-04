Từ trai đẹp trở thành trai xấu chỉ vì một thói quen rất nhiều người mắc phải

Một chàng trai 33 tuổi vốn dĩ rất đẹp trai nhưng chỉ vì một thói quen hàng ngày đã thay đổi hoàn toàn khuôn mặt và phải nhập viện điều trị.

Mới đây, một đoạn video gây sốc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến cư dân mạng xứ Trung vô cùng sửng sốt. Một chàng trai 33 tuổi vốn dĩ rất đẹp trai nhưng mắc bệnh viêm quầng (erysipelas) do thói quen ngoáy mũi và táo bón kéo dài khiến khuôn mặt anh bị biến dạng.

Chỉ vì thường xuyên ngoáy mũi, khuôn mặt Trịnh đã bị biến dạng hoàn toàn

Theo Baijiahao, chàng trai 33 tuổi này họ Trịnh. Trong một cuộc phỏng vấn Trịnh tiết lộ, ban đầu mũi anh hơi sưng và các hạch bạch huyết cũng hơi sưng. Anh đến bệnh viện để kiểm tra nhưng bị chẩn đoán nhầm là viêm amidan. Chẩn đoán này không những không giải quyết vấn đề sức khỏe của Trịnh mà còn khiến tình trạng của anh nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, sau một loạt các cuộc kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán Trịnh bị bệnh viêm quầng (erysipelas).

Tuy nhiên, sau đó mặt Trịnh sưng tấy rõ rệt, mí mắt cũng sưng lên, những cơn đau rát xuất hiện khiến anh phải đến bệnh viện một lần nữa. Các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân khiến Trịnh mắc bệnh này là do thói quen thường xuyên ngoáy mũi khiến niêm mạc mũi bị tổn thương. Bên cạnh đó, Trịnh thường xuyên bị táo bón, điều này khiến độc tố không được đào thải ra khỏi cơ thể một cách bình thường.

Những chia sẻ của Trịnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung

Câu chuyện này của Trịnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Trong nhịp sống hối hả hiện đại, những áp lực công việc cùng các thói quen sinh hoạt không lành mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến các thói quen ấy để có một sức khỏe tốt nhất.

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