Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, 31 bệnh nhân đã tử vong tại một bệnh viện trong đó có 16 trẻ em

Thế giới 05/10/2023 10:30

Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành sau khi 31 bệnh nhân đã tử vong tại một bệnh viện trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

Ngày 3/10/2023, truyền thông Ấn Độ đưa tin, 31 bệnh nhân trong đó có 16 trẻ em đã tử vong tại một bệnh viện ở bang Maharashtra, Ấn Độ trong vòng 48 giờ. Vụ việc đã gây ra quan ngại rất lớn với cộng đồng mạng Ấn Độ. Chính quyền bang Maharashtra thông báo họ sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc này.

Được biết, vào ngày 1/10/2023 có 24 người đã tử vong tại một bệnh viện ở bang Maharashtra, trong đó có 12 trẻ sơ sinh. Người đứng đầu bệnh viện nói với truyền thông rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 12 người lớn là do suy gan và suy thận. Nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra sự việc này là do tình trạng bệnh viện quá tải.

31 benh nhan tu vong
 Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, 31 bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện này

Nhưng đến ngày 3/10/2023 tình trạng quá tải vẫn xảy ra tại bệnh viện này. Một người dân cho biết, con của anh trai anh cũng qua đời tại bệnh viện ngày 1/10, đứa bé này là đứa trẻ thứ 5 chết trong bệnh viện ngày hôm đó. “Trước đó còn có 4 đứa trẻ sơ sinh khác đã qua đời” – người này chia sẻ thêm.

Vào tháng 8 năm nay, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một bệnh viện khác ở bang Maharashtra khiến 18 bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ. Khi đó chính quyền bang cũng quyết định mở cuộc điều tra.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng Ấn Độ mở cuộc điều tra bệnh viện quá tải

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