Chú rể đi đón dâu nhưng vào nhầm đám cưới, suýt chút nữa đón nhầm cô dâu

Một sự việc hy hữu mới xảy ra tại An Huy, Trung Quốc, vào ngày trọng đại của mình, chú rể đã đến nhầm đám cưới và suýt chút nữa đón nhầm cô dâu.

Theo QQ, một sự việc hy hữu xảy ra tại An Khánh, An Huy, Trung Quốc vào ngày 4/10/2023 và đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Vào ngày trọng đại của mình, một chú rể đã đi nhầm địa chỉ đón dâu và suýt chút nữa đón nhầm “vợ người khác”.

Vào ngày trọng đại của mình, chú rể suýt chút nữa đón nhầm cô dâu

Cô Thôi – người chụp những tấm hình và cũng là cô dâu suýt chút nữa bị đón nhầm chia sẻ rằng, khi phía nhà trai xuống xe, người nhà cô rất bối rối khi phát hiện đoàn đón dâu khá lạ mặt. Vậy nhưng phía nhà trai vẫn cho xe vào nhà cô Thôi và đốt pháo hoa của nhà gái. Khi phát hiện có sự nhầm lẫn, phía nhà trai và gia đình cô Thôi đã bàn bạc, gia đình chú rể kia sẽ đền bù số tiền pháo hoa cho nhà cô Thôi. Bất chấp sự cố hy hữu này, không khí đám cưới của hai gia đình vẫn không bị phá hỏng.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung

Liên quan đến sự việc này, nhiều cư dân mạng xứ Trung cho rằng, chú rể quá nóng vội nên mới xảy ra sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Bên cạnh đó cũng có người cho rằng, đó chính là kỷ niệm có một không hai mà ít người có được. Một số người bình luận: “Đây là lần đầu tiên chú rể kết hôn nên chưa có kinh nghiệm, mong mọi người thông cảm”. Người khác lại cho rằng: “Tôi nghĩ vợ chồng chú rể quen biết nhờ đi xem mắt nên chú rể không biết nhà bố mẹ vợ cũng là điều dễ hiểu”.

Cô dâu cao 80 cm bật khóc nức nở trong đám cưới cổ tích với chú rể cao 1.8 mét Trong đám cưới cổ tích, cô dâu có chiều cao khiêm tốn 80 cm bật khóc nức nở khi được chú rể cao 1.8 mét quỳ gối tỏ tình.

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