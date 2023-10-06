Hiệu trưởng trường mầm non đi khách sạn với người đàn ông đã có gia đình gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, sự việc một nữ hiệu trưởng trường mầm non hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình tại khách sạn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo Sohu, vụ việc hiệu trưởng một trường mầm non ở Quảng Tây, Trung Quốc đi khách sạn với người đàn ông đã có gia đình được đăng tải vào ngày 5/10/2023 và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Vợ của người đàn ông cho biết, người phụ nữ vào khách sạn cùng chồng mình sinh năm 1995 và là hiệu trưởng một trường mầm non. Người vợ chia sẻ thêm, mình và “tiểu tam” quen biết đã 10 năm, người phụ nữ này thậm chí còn tham gia đám cưới của vợ chồng cô.

Những hình ảnh cho thấy nữ hiệu trưởng trường mầm non hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình ở khách sạn

Được biết người đàn ông này hiện đang thất nghiệp. Người vợ cho biết, chồng mình và “tiểu tam” đã thuê nhà dài hạn bên ngoài. Không chỉ vậy, nữ hiệu trưởng còn thường xuyên gửi tin nhắn cho “chính thất” nói rằng người vợ không có khả năng giữ chồng. Liên quan đến vấn đề này, các cơ quan của ngành giáo dục Quảng Tây cũng đã có động thái, họ cho biết đã bắt đầu điều tra và giải quyết vấn đề này.

Không chỉ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nữ hiệu trưởng này còn nhắn tin khiêu khích vợ của người đàn ông

Sau khi đăng tải, sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Là một giáo viên, lẽ ra hiệu trưởng trường mầm non phải là tấm gương tốt cho học sinh noi theo nhưng người này lại vi phạm đạo đức lối sống. Nữ hiệu trưởng không những ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình mà còn trắng trợn khiêu khích “chính thất”. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của trường mà còn ảnh hưởng đến sự trưởng thành của trẻ nhỏ.

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