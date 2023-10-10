Một thiếu nữ đã bị ba người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp khi đang trên đường đi học, những người này đều là bạn của bố nạn nhân.

Theo India Today, một cô gái ở tuổi vị thành niên đã bị ba người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp khi đang trên đường đến trường. Vụ việc này xảy ra tại Hapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Được biết, cả ba người đàn ông này đều quen biết với bố của nạn nhân.

Trên đường đi học, nữ sinh lớp 11 bị ba người đàn ông bắt cóc rồi cưỡng hiếp tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Khi đang trên đường đến trường, nữ sinh lớp 11 đã bị ba bị cáo ép lên xe của họ và đưa cô đến một khách sạn rồi cưỡng hiếp tập thể. Các bị cáo còn quay lại video để đe dọa nạn nhân. Nếu cô bé tiết lộ vụ việc này cho bất kỳ ai, những tên yêu râu xanh này sẽ đăng video lên mạng xã hội.

Các bị cáo đã cố ý sát hại nạn nhân bằng cách bóp cổ khi cô bé phản đối sự việc. Sau đó, nữ sinh lớp 11 đã nói cho gia đình biết những gì mình đã trải qua rồi làm đơn tố cáo 3 tên yêu râu xanh. Phía cảnh sát cho biết, nạn nhân đã bị một số người quen của bố cưỡng hiếp. Hiện tại, nạn nhân đã được đưa đi điều trị y tế và cảnh sát vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Vợ không có nhà, người đàn ông say rượu cưỡng hiếp con gái 5 tuổi Một người đàn ông 32 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái mới 5 tuổi của mình trong trình trạng say rượu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tren-duong-di-hoc-thieu-nu-bi-nhung-nguoi-ban-cua-bo-bat-coc-cuong-hiep-roi-quay-clip-de-de-doa-622863.html