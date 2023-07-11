Thương tâm: Cổ động viên bóng đá đánh nhau dữ dội trên sân, 1 fan nữ tử vong vì bị chai bia ném trúng

Thế giới 11/07/2023 13:58

Một cô gái 23 tuổi đã thiệt mạng sau vụ ẩu đả giữa các cổ động viên trong một trận bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil.

Theo hãng thông tấn G1 của Brazil đưa tin, Gabriela Anelli (23 tuổi) - một cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Brazil Palmeiras - đã qua đời trong bệnh viện vào ngày 10/7 (giờ địa phương) sau vụ ẩu đả giữa các cổ động viên trong trận đấu ở vòng 14 giải vô địch quốc gia Brazil.  

Bên ngoài sân vận động trước trận đấu, một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa các cổ động viên Palmeiras và Flamengo. Các cổ động viên của hai đội ngăn cách nhau bằng hàng rào ngăn cách và ném thứ gì đó về phía bên kia. Lúc này, Gabriela Anelli đang ở gần thanh chắn, đã bị một chai bia bay từ đâu đó đập vào cổ khi đang cố gắng vào sân vận động Allianz Parque ở Sao Paulo để xem trận đấu giữa Palmeiras và Flamengo hôm 8/7. Cô ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi trong ca phẫu thuật. 

Thương tâm: Cổ động viên bóng đá đánh nhau dữ dội trên sân, 1 fan nữ tử vong vì bị chai bia ném trúng - Ảnh 1
 Gabriela Agnelli (23 tuổi) - cổ động viên câu lạc bộ Palmeiras - đã bị một chai bia bay từ đâu đó đập vào cổ dẫn đến tử vong - Ảnh: G1

Cha mẹ của Anneli đang xem bóng đá tại sân vận động thì con gái họ gặp nguy hiểm: "Chúng tôi vào sân vận động bóng đá trước và đang đợi con gái của chúng tôi". Cha của Gabriela Anelli nghẹn ngào: "Paumeiras là niềm vui duy nhất đối với Anelli. Paumeiras là tất cả trong cuộc đời của con bé. Cứ mỗi cuối tuần, con bé đến sân bóng như thể đang đi du lịch". Mẹ của Anelli cho biết: “Chính vỏ chai bia cắt vào động mạch đã khiến con bé thiệt mạng". 

Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ Leonardo Felipe Xavier Santiago (26 tuổi) - một cổ động viên Flamengo - vì là nghi phạm liên quan đến cái chết của Anelli. Tuy nhiên, Santiago phủ nhận chưa từng ném chai bia vào cổ động viên Palmeiras. "Tôi chỉ ném một vài viên đá và viên đá nhỏ đến mức nó thậm chí không thể chạm tới hàng rào", anh nói.

“Công chúng Brazil không thể chấp nhận việc một cô gái 23 tuổi trở thành nạn nhân của sự ẩu đả ngay chính một nơi lẽ ra là để giải trí” - câu lạc bộ Palmeiras cho biết trong một tuyên bố.

Ednaudo Rodriguez, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Brazil, cũng cho biết: “Sân bóng là nơi thể hiện đam mê chứ không phải nơi có thể sử dụng bạo lực. Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan chức năng để sự việc đáng buồn này không xảy ra nữa". 

Ở vòng tiếp theo của giải vô địch quốc gia Brazil, ban tổ chức sẽ dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Agnelli. Agnelli là cô gái xấu số thứ 7 liên quan đến ẩu đả trong các trận đấu bóng đá ở Brazil kể từ đầu năm 2023.  

 

Ẩu đả vì chỗ đậu xe trở nên 'xấu xí' khi con người phải trả giá bằng mạng sống

Ẩu đả vì chỗ đậu xe trở nên 'xấu xí' khi con người phải trả giá bằng mạng sống

Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa hai bên về việc di chuyển các phương tiện ra khỏi khu vực đậu xe.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cổ động viên ẩu đả fan nữ thiệt mạng

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 5 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 29 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích