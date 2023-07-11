Một cô gái 23 tuổi đã thiệt mạng sau vụ ẩu đả giữa các cổ động viên trong một trận bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil.

Theo hãng thông tấn G1 của Brazil đưa tin, Gabriela Anelli (23 tuổi) - một cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Brazil Palmeiras - đã qua đời trong bệnh viện vào ngày 10/7 (giờ địa phương) sau vụ ẩu đả giữa các cổ động viên trong trận đấu ở vòng 14 giải vô địch quốc gia Brazil. Bên ngoài sân vận động trước trận đấu, một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa các cổ động viên Palmeiras và Flamengo. Các cổ động viên của hai đội ngăn cách nhau bằng hàng rào ngăn cách và ném thứ gì đó về phía bên kia. Lúc này, Gabriela Anelli đang ở gần thanh chắn, đã bị một chai bia bay từ đâu đó đập vào cổ khi đang cố gắng vào sân vận động Allianz Parque ở Sao Paulo để xem trận đấu giữa Palmeiras và Flamengo hôm 8/7. Cô ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi trong ca phẫu thuật.

Gabriela Agnelli (23 tuổi) - cổ động viên câu lạc bộ Palmeiras - đã bị một chai bia bay từ đâu đó đập vào cổ dẫn đến tử vong - Ảnh: G1 Cha mẹ của Anneli đang xem bóng đá tại sân vận động thì con gái họ gặp nguy hiểm: "Chúng tôi vào sân vận động bóng đá trước và đang đợi con gái của chúng tôi". Cha của Gabriela Anelli nghẹn ngào: "Paumeiras là niềm vui duy nhất đối với Anelli. Paumeiras là tất cả trong cuộc đời của con bé. Cứ mỗi cuối tuần, con bé đến sân bóng như thể đang đi du lịch". Mẹ của Anelli cho biết: “Chính vỏ chai bia cắt vào động mạch đã khiến con bé thiệt mạng". Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ Leonardo Felipe Xavier Santiago (26 tuổi) - một cổ động viên Flamengo - vì là nghi phạm liên quan đến cái chết của Anelli. Tuy nhiên, Santiago phủ nhận chưa từng ném chai bia vào cổ động viên Palmeiras. "Tôi chỉ ném một vài viên đá và viên đá nhỏ đến mức nó thậm chí không thể chạm tới hàng rào", anh nói.

“Công chúng Brazil không thể chấp nhận việc một cô gái 23 tuổi trở thành nạn nhân của sự ẩu đả ngay chính một nơi lẽ ra là để giải trí” - câu lạc bộ Palmeiras cho biết trong một tuyên bố. Ednaudo Rodriguez, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Brazil, cũng cho biết: “Sân bóng là nơi thể hiện đam mê chứ không phải nơi có thể sử dụng bạo lực. Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan chức năng để sự việc đáng buồn này không xảy ra nữa". Ở vòng tiếp theo của giải vô địch quốc gia Brazil, ban tổ chức sẽ dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Agnelli. Agnelli là cô gái xấu số thứ 7 liên quan đến ẩu đả trong các trận đấu bóng đá ở Brazil kể từ đầu năm 2023.

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