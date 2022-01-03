Ẩu đả vì chỗ đậu xe trở nên 'xấu xí' khi con người phải trả giá bằng mạng sống

Thế giới 03/01/2022 19:48

Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa hai bên về việc di chuyển các phương tiện ra khỏi khu vực đậu xe.

Ẩu đả vì chỗ đậu xe trở nên 'xấu xí' khi con người phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 1

Trong một vụ việc gây chấn động khác được báo cáo từ thủ đô quốc gia, một người đàn ông đã bị đâm chết ở khu vực Subhash Place hôm thứ Năm. Theo báo cáo, vụ ẩu đả nổ ra gần một trung tâm thương mại giữa bảo vệ và nhân viên trông xe. Trong khi đó, bộ lọc xử lý tín hiệu số FIR liên quan đến vụ việc đã được cất giữ.

Điều tra chi tiết cho thấy một anh Amrit Lal là cư dân của Pitampura và một nhân viên đậu xe đã bị anh Sajjan và 2 phụ tá của anh ta đánh đập.

Một cuộc cãi vã xảy ra sau đó giữa hai bên về việc di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực đậu xe. Theo báo cáo đăng trên tờ Times of India , vì việc quét vôi đang diễn ra trong trung tâm thương mại, do đó các phương tiện trong khu vực đậu xe đã bị ùn ứ, theo báo cáo đăng trên tờ Times of India .

Trong khi bình luận thêm về vụ án, cảnh sát nói thêm rằng anh Sajjan (24 tuổi) và đồng phạm của anh ta đã từng bị bắt giữ trong một vụ việc khác. Trong khi đó, một vụ án theo mục 307 (mưu sát) và 34 (hành vi do một số người thực hiện với mục đích chung) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) cũng đã được khởi tố. 

Theo báo cáo của tờ Times of India , một sĩ quan tiếp tục nói: "Người bị thương là anh Amrit đã tử vong trong quá trình điều trị" .

Hơn nữa, dựa trên lời khai của Satyapal là một người bảo vệ, cảnh sát đã đưa ra một vụ án khác. Satyapal cũng là người bị thương trong cuộc ẩu đả giữa các bên. Một anh tên Sunil cũng bị bắt trong vụ việc này. 

Theo timesnownews

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