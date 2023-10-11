Thử thách tìm hình trái tim ẩn giấu giữa một đàn ốc sên: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những người có đôi mắt tinh tường hiếm có

Thế giới 11/10/2023 14:24

Để tìm được được hình trái tim giữa một rừng ốc sên, bạn cần phải chú ý đến từng chi tiết nằm rải rác xung quanh.

Ảo ảnh quang học đã chiếm lĩnh tâm trí con người trong nhiều thiên niên kỷ, thách thức khả năng tìm tòi và nhận thức của chúng ta.

Những câu đố trực quan thường phơi bày sự phức tạp hấp dẫn của bộ não chúng ta và cách chúng diễn giải thế giới xung quanh chúng ta.

Trong ảo ảnh quang học này, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện một chuyến đi để tìm trái tim ẩn giấu giữa một đàn ốc sên. Hãy sẵn sàng để bị choáng ngợp khi chúng ta khám phá thế giới của sự khám phá và đánh lừa thị giác.

Thoạt nhìn, hình ảnh có vẻ như là sự sắp xếp ngẫu nhiên của những con ốc nằm rải rác trên trang giấy.

Những con ốc này có kích thước, màu sắc và hướng khác nhau nên rất khó để phân biệt bất kỳ hình dạng rõ ràng nào. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục xem xét hình ảnh, bạn có thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

Bên trong những hoa văn và đường cong khác nhau của con ốc sên là một trái tim.

Thử thách tìm hình trái tim ẩn giấu giữa một đàn ốc sên: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những người có đôi mắt tinh tường hiếm có - Ảnh 1
Tìm hình trái tim giữa một đàn ốc sên. Ảnh: India Times

Gergely Dudás, người sống tại Budapest, Hungary, được biết đến rộng rãi với các câu đố trí tuệ lan truyền. Anh ta được biết đến nhiều nhất với cái tên Dudolf và có hơn 168.000 người hâm mộ trên Facebook.

Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng đã truy cập trang blog và Facebook nổi tiếng của mình để đưa những người giải đố vào thử thách cuối cùng.

Những con ốc có thiết kế khá đơn giản; do đó, vấn đề thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Mặt khác, Dudolf sử dụng nhiều màu sắc và hình dạng rực rỡ để đánh lừa thị giác.

Để giải được câu đố tìm kiếm, bạn phải chú ý đến từng chi tiết. Có kỷ lục 20 giây  cần phá vỡ; bạn có nghĩ rằng bạn đã tìm thấy trái tim?

Dưới đây là đáp án câu đố

Thử thách tìm hình trái tim ẩn giấu giữa một đàn ốc sên: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những người có đôi mắt tinh tường hiếm có - Ảnh 2
Hình trái tim nằm góc bên trái bức ảnh. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

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