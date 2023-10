Mới đây, một ngôi sao nổi tiếng trên Youtube đã qua đời sau khi cố gắng bác bỏ những người nói rằng tuyên bố của cô về bạo lực học đường là sai sự thật.

Theo thông tin từ China Press, chiều ngày 10/10, cảnh sát Hàn Quốc nhận được thông tin về một người đang bị đuối nước.

Sau đó, đội cứu hộ đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm và sau hơn 3 giờ, họ phát hiện thi thể của Pyo Ye-rim.

Trước đó, cô ấy đã tải lên một video trên YouTube với tiêu đề “Suicide note, now I just want to be free” (tạm dịch: Thư tạm biệt, chỉ muốn giải thoát ngay bây giờ), gợi ý về việc cô ấy sẽ lựa chọn cực đoan và trong đoạn video đó.

Trước khi qua đời, cô đã để lại một đoạn video được xem là lá thứ tuyệt mệnh trước khi qua đời. Ảnh: China Press

Đồng thời cô ấy bác bỏ những người nói rằng tuyên bố của cô về bạo lực học đường là sai sự thật và khẳng định sẽ sử dụng cuộc sống của mình để chứng minh sự thật.

Trước đó, Pyo Ye-rim cũng đã cố gắng tự tử tại một thẩm mỹ viện ở Busan vào tháng 4 năm nay.

Khi đó, sau khi cô ấy đăng tải một bức ảnh gợi ý về sự lựa chọn cực đoan trên tài khoản mạng xã hội, người dùng mạng nhanh chóng nhận ra điều không ổn và báo ngay cho cảnh sát. Sau đó, đội cấp cứu 119 đã đến địa điểm và đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.

Phát hiện 3 thi thể cùng bức thư tuyệt mệnh trong căn nhà khóa kín, nghi nạn nhân tự sát Mới đây, cảnh sát Đài Loan đã phát hiện 3 thi thể bao gồm 1 nam và 2 nữ bên trong căn hộ khóa kín kèm theo bức thư tuyệt mệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoi-sao-youtube-noi-tieng-tu-sat-de-lai-video-tuyet-menh-truoc-khi-qua-doi-623236.html