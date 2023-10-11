Mới đây, cảnh sát Đài Loan đã phát hiện 3 thi thể bao gồm 1 nam và 2 nữ bên trong căn hộ khóa kín kèm theo bức thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin từ China Press, ngày 9/10, tại một tòa nhà chung cư ở quận Fengshan, Cao Hùng, Đài Loan, đã xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Trước đó, một mùi hôi không rõ phát ra từ căn hộ, cảnh sát cùng các đội cứu hộ đã phá cửa và vào bên trong.

Lúc này, họ phát hiện ba người đã tử vong trong phòng ngủ chính, và các khe hở xung quanh phòng đã được kín kín bằng băng keo, trong khi có một lá thư tuyệt mệnh để lại trong phòng khách.

Theo điều tra của cảnh sát, có 3 nạn nhân trong vụ án, bao gồm 2 nữ và 1 nam, lần lượt là người mẹ 78 tuổi, chị gái 53 tuổi và em trai 51 tuổi.

Hiện trường vụ án. Ảnh: China Press

Bình thường, chị gái là người chăm sóc mẹ và em trai của mình. Cả ba người có khuôn mặt bị đen sì, toàn bộ cơ thể phát ra mùi hôi, không còn dấu hiệu sống, rõ ràng đã tử vong từ lâu và dự đoán vụ án xảy ra trong khoảng gần 2 ngày trước đó.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh và xác định là do người chị gái để lại, đồng thời nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ lo liệu tang lễ cho 3 người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường án mạng, bước đầu xác định 3 người không có thương tích bên ngoài và không có dấu hiệu giằng co tại hiện trường.

Sau khi loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, các cơ quan điều tra sẽ tiến hành phân tích xác minh để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Được bác sĩ công bố đã tử vong, cha mẹ kinh hoàng nghe tiếng con khóc khi đang chuẩn bị hỏa thiêu Nhiều người dân đã đến trước cổng bệnh viện để biểu tình nhằm phản đối sự quản lý yếu kém của nhân viên trong việc tuyên bố đứa trẻ đã tử vong hay chưa.

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