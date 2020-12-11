Thử lòng bạn trai, cô gái tự biên tự diễn vụ bắt cóc tống tiền, cái kết không thể nào 'nhọ' hơn

Thế giới 11/12/2020 10:19

Để thử lòng bạn trai, cô gái đã nhờ đồng bọn trói mình vào gốc cây ở vùng núi vắng vẻ. Cuối cùng không chỉ bị bạn trai giận, cô còn phải vào đồn "uống trà" với cảnh sát.

Trang Sina đưa tin, trò đùa ác ý này xảy ra ở Nam Sung, thành phố trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

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Cô La bị trói vào gốc cây - Ảnh: Sina

"Bạn gái anh hiện đang ở trong tay tôi, hãy chuẩn bị 50.000 tệ tiền chuộc, không được báo cảnh sát. Nếu không tôi sẽ giết con tin". 11h đêm 26/11, cuộc gọi từ một kẻ bắt cóc đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên bình của anh Lưu. Khi biết bạn gái mình bị bắt cóc, anh đã lập tức báo cảnh sát. 

Sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Công an Thành phố Nam Sung đã bắt tay vào điều tra. Dựa vào phân tích và phán đoán, họ quyết định chia quân theo hai đường. Một nhóm chịu trách nhiệm thương lượng với kẻ bắt cóc, còn một nhóm sẽ truy tìm dấu vết nạn nhân.

Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát nhận được cuộc gọi đến từ một người dân, báo rằng anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái ở khu vực núi Thuận Khánh. Vậy nên, cảnh sát lập tức vào núi cứu nạn, phát hiện cô La đang bị trói trên cây.

Tuy nhiên, chỉ thông qua quan sát, cảnh sát đã nhận thấy vụ bắt cóc này không hề đơn giản. Khi được hỏi về quá trình bị bắt cóc và những đặc điểm của "kẻ bắt cóc", La nói rất mơ hồ. Ở đầu dây bên kia, tên bắt cóc vẫn không ngừng ra điều kiện, không hề biết rằng nạn nhân đã được cứu.

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La và đồng bọn tại đồn cảnh sát - Ảnh: Sina

Cuối cùng, biết không thể giấu được, cô La mới ngập ngừng thừa nhận vụ bắt cóc này là giả. Cô dựng lên mọi chuyện chỉ để thử lòng bạn trai

Để vụ bắt cóc chân thực nhất có thể, cô đã nhờ một người trong làng trói mình vào gốc cây. Sau đó, cô đưa điện thoại của mình cho đồng bọn, nhờ anh ta gọi điện cho bạn trai để đòi tiền chuộc. 

Hiện, La và đồng bọn đã bị cơ quan công an tạm giữ hành chính về tội gây rối trật tự công cộng.

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