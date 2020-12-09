Cô gái 20 tuổi 'bắt cá' 4 tay, hiện đã mang thai 7 tháng, các bạn trai muốn cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ trong bụng

Thế giới 09/12/2020 17:29

Ngày xưa vua tam thê tứ thiếp đã là gì, ngày nay Tory Ojeda còn có 4 người bạn trai. Thậm chí, 4 'con cá' này còn tình nguyện nuôi nấng đứa con trong bụng cô nàng.

Nhiều người chỉ mong đời này có được một người yêu thương mình là đủ rồi. Tuy nhiên, một số khác lại không nghĩ như vậy. Như người phụ nữ dưới đây, cô nàng có 4 người bạn trai sẵn sàng chịu trách nhiệm sau khi cô mang bầu.

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Tory Ojeda, cô gái có tới 4 bạn trai - Ảnh: Sohu

Trang Sohu đưa tin, Tory Ojeda (20 tuổi), sống tại Florida, Mỹ. Trong 3 năm qua, cô đã hẹn hò với tổng cộng 4 người bạn trai. Nghe tin Tory mang thai, mặc dù đã biết ai là cha ruột đứa trẻ, cả 4 người bạn trai của cô đều nói rằng họ sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm.

Mặc dù Tory có 4 người bạn trai nhưng tất cả đều rất hợp nhau. Hiện tại, 5 người đang sống chung một nhà. Tory cho biết: "Chúng tôi sẽ phân bổ và sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo rằng mọi người đều có cảm giác gắn bó với nhau".

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4 người bạn trai của Tory - Ảnh: Sohu

Trong nền văn hóa một vợ một chồng, công chúng vẫn định kiến ​​với mối quan hệ có nhiều bạn đời. Tory cho biết thêm: "Mỗi khi hẹn hò với 4 người bạn trai, tôi đều nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ người ngoài. Chúng tôi thường nghe thấy những lời nhận xét khiếm nhã khi đến nhà hàng ăn uống". 

Cha ruột của đứa trẻ là Christopher cho biết, gia đình hai bên đã dần chấp nhận Tory sau khi cô mang thai. 

Sau khi đọc được tin tức, cư dân mạng đã chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng mối quan hệ này không thể chấp nhận được. Một số khác cho biết, họ không hiểu vì sao bạn trai của cô lại chấp nhận người yêu của mình cặp kè cùng những người đàn ông khác. 

"Yêu thật lòng chả ai lại thế".

"Ở quê tôi cũng có thể làm vậy chứ".

"Cái này có tính là ngoại tình không, người ta ở chung một nhà hết mà".

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Từ khóa:   phụ nữ ngoại tình quan hệ rắc rối chuyện hy hữu

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