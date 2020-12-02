Thức dậy thấy hàng chục con chim chết trong sân, biết được nguyên nhân người đàn ông sợ hãi chạy vào nhà

Thế giới 02/12/2020 10:54

Một người đàn ông thức dậy thì nhìn thấy hàng chục con chim chết trong sân nhà. Anh ra kiểm tra thì phát hiện toàn bộ đều bị chết cháy.

Theo Sohu, người đàn ông này năm nay 30 tuổi, hiện đang làm nghề nông. Do bố mẹ bỏ đi từ sớm, gia cảnh khó khăn nên đến tận bây giờ anh vẫn còn độc thân. Ngày thường, anh không có sở thích gì đặc biệt, chỉ cần có thời gian là sẽ ra đồng làm việc, mong kiếm được nhiều tiền để lấy được một cô vợ tốt. Nhưng bởi vì dạo gần đây trời thường xuyên có mưa to, anh chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. 

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Mưa lớn nhiều ngày gây khó khăn trong việc đồng áng - Ảnh minh họa: Internet

Sáng ngày thứ 3 ở nhà, ngoài trời mưa vẫn như trút nước, anh định bụng ra vườn ngắt ít rau vào để lót dạ. Vừa mở cửa, anh giật mình trước cảnh tượng trước mắt, hàng chục con chim chết nằm đầy trong sân nhà. Những tưởng sẽ có một bữa thịt no nê, anh vui mừng nhặt xác chim, suy nghĩ không biết hôm nay nên nấu món gì. Nhưng sau khi quan sát kỹ xác chim trên tay, anh vội vàng vứt nó xuống đất, chạy vào nhà đóng chặt cửa.

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Hàng chục con chim chết cháy trước sân nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thì ra, những con chim đó không phải bị người khác bẫy chết. Do mưa lớn kéo dài khiến tổ bị phá hủy, bầy chim đành phải di cư đến nơi khác. Bay trên trời trong lúc mưa to, cả bầy bị sét đánh chết. Biết vị trí sét đánh là khoảng sân nhà mình, người đàn ông vội vàng chạy vào nhà trước khi đợt sét tiếp theo bổ xuống. 

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Trước sức mạnh của thiên nhiên, con người chỉ là những sinh vật nhỏ bé - Ảnh minh họa: Internet

Biết được thông tin này, cư dân mạng cho rằng, những chiếc bánh từ trên trời rơi xuống không bao giờ là miễn phí cả, nếu không cẩn thận, có khi còn mang họa vào người. 

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