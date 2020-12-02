Nửa đêm bị xác chết sống lại còn mặc quần áo liệm chặn đầu xe, tài xế taxi sợ đến mức 'ướt quần'

Thế giới 02/12/2020 10:18

Bà lão 81 tuổi chạy ra khỏi nhà khâm liệm vào nửa đêm làm tài xế taxi sợ chết khiếp vì tưởng là ma.

Sohu đưa tin, bà Huỳnh năm nay đã 81 tuổi nhưng thân thể còn rất khỏe mạnh. Bình thường, lúc nhàn rỗi bà vẫn cùng con trai và con dâu đi nhổ cỏ, bón phân. Vào sáng ngày 11/11, trong lúc đang ăn sáng thì bà đột ngột ngất xỉu, người con trai đã lập tức gọi xe cấp cứu. 

Ngay sau đó, nhân viên y tế đã đến đưa bà Huỳnh đi. Dù đã tận lực cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Cả gia đình khóc thương chuẩn bị tang lễ cho bà, dự định giữ linh cữu trong 3 ngày ở nhà tang lễ.

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Hương án của bà Huỳnh được lập trong nhà tang lễ - Ảnh: Sohu

Nhà tang lễ lập hương án trước quan tài, bà con dòng họ đồng loạt đến chia buồn cùng gia đình. Con trai của bà vì quá đau buồn mà nhiều lần ngất xỉu, được người thân đưa vào bệnh viện cứu chữa. Vì vậy mà linh cữu của bà phải giao cho họ hàng thay phiên nhau canh giữ.

Trời dần về khuya, người đến viếng thăm đã rời đi gần hết, lúc này trong nhà tang lễ chỉ còn lại vài người họ hàng đang phải canh nhang đèn. Nửa đêm nhiệt độ xuống thấp đột ngột, không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Người cháu trai được giao trọng trách canh giữ sợ lạnh bèn thắp một nén nhang rồi ra ngoài sảnh. 

Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, người cháu trai quay lại thì phát hiện nắp quan tài đã bị dịch chuyển. Hốt hoảng lại gần xem thử, người này thấy bên trong chỉ còn lại chăn mền và dây buộc, còn di hài của người bà quá cố đã không cánh mà bay. Vô cùng hoảng sợ, cháu trai bà Huỳnh khóc thét chạy về phòng chờ đánh thức những người thân của mình. 

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Quần áo liệm của bà Huỳnh - Ảnh: Sohu

Tìm kiếm khắp nơi không thấy, mọi người quyết định lái xe ra đường lớn. Trong lúc chiếc xe đang chạy chầm chậm trên đường, họ xanh mặt khi nhìn thấy ở phía đối diện, bà Huỳnh đang mặc nguyên quần áo liệm, đứng chặn trước đầu một chiếc xe taxi. Dù sợ hãi nhưng mọi người đều lục tục xuống xe, người cháu trai dũng cảm tiến lên phía trước gọi bà.

Nghe được tiếng gọi của cháu trai, bà Huỳnh lúc này mới lên tiếng nói chuyện: "Đại Quân đó hả, dẫn bà về nhà đi, đây là đâu vậy? Dọa bà sợ chết khiếp".

Mọi người có mặt đều choáng váng không hiểu chuyện gì. Còn nam tài xế taxi vừa gặp xác chết sống lại kia, khi thấy nhiều người đến mới run rẩy bước ra ngoài, bên dưới quần đã ướt sũng. 

Cơn chấn động qua đi, họ hàng vội đưa bà Huỳnh đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết nhịp tim của bà vẫn bình thường, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian. 

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Mọi người không ai dám tin bà Huỳnh được hồi sinh quay về nhà - Ảnh: Sohu

Hiện tại thân thể bà Huỳnh vẫn mạnh khỏe như trước. Bà ăn uống rất ngon miệng, ngày nào cũng phải tìm chuyện để làm. 

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Từ khóa:   Trung Quốc chết đi sống lại chuyện hy hữu

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