Câu chuyện về một người phụ nữ họ Triệu đi khám bệnh bị bác sĩ sàm sỡ, nhiều lần lợi dụng đụng chạm vào vòng một khiến dư luận xứ Trung dậy sóng.

Theo Sohu, cách đây vài ngày, một người phụ nữ ở Trịnh Châu, Trung Quốc bị đau nửa đầu. Cô được người quen giới thiệu đến một phòng khám, với lời đảm bảo rằng các bác sĩ ở đây rất giỏi. Sau khi đến nơi, cô được bác sĩ yêu cầu lên tầng 2, đồng thời nói rằng họ sẽ tiến hành châm cứu ở phần ngực. Tuy cô Triệu thắc mắc nhưng bởi vì không có kiến thức chuyên môn, cô chỉ có thể nghe theo lời của bác sĩ. Cô Triệu bàng hoàng kể lại sự việc ở phòng khám - Ảnh: Sohu Cô Triệu kể lại, sau khi cởi áo lót, vị bác sĩ trị liệu nói cô có một bộ ngực rất đẹp. Gã còn trắng trợn khen cô là người có vòng 1 đẹp nhất mình từng thấy. Vừa dứt lời, gã đã chạm vào ngực của cô. Cô Triệu vô cùng hoang mang và hỏi bác sĩ đang làm gì thì nghe trả lời: "Tôi chuẩn bị châm cứu cho cô". Sau khi châm kim, gã tiếp tục luồn tay vào quần áo của bệnh nhân.



Phòng khám xảy ra vụ việc - Ảnh: Sohu Kể lại trong hoảng sợ, nạn nhân cho biết khi đó cô đã cố gắng để vùng vẫy khỏi bàn tay của gã bác sĩ. May mắn là đến lần thứ 3, cô đã kịp thời chặn đứng hành vi quấy rối. Sau khi xảy ra vụ việc, bạn cô Triệu đã tìm đến phòng khám này một lần nữa để nghe giải thích. Tuy nhiên, không ngờ các bác sĩ ở phòng khám đó lại lật lọng, nói rằng bọn họ không hề có bất kỳ hành động nào như vậy.

Tức giận, cô Triệu đã đưa ra tin nhắn xin lỗi nhận được từ gã bác sĩ sàm sỡ mình vào ngày hôm trước. Trong tin nhắn đó, người này đề nghị bồi thường 2000 Nhân dân tệ, đồng thời miễn phí 1500 Nhân dân tệ phí chữa trị cho cô, với điều kiện không đưa chuyện này ra ánh sáng. Tin nhắn đề nghị bồi thường sau hành vi sàm sỡ của gã bác sĩ biến thái - Ảnh: Sohu Khi bị hỏi vì sao đau đầu mà lại châm cứu ở ngực, bác sĩ nói bởi vì cô bị tức ngực khó thở, phải tiêm vào huyệt Đản Trung, cần dùng tay tách ngực trong lúc châm cứu nên mới vô tình đụng phải. Tuy nhiên, tin nhắn xin lỗi cùng việc nhiều lần đụng chạm nơi nhạy cảm đã tố cáo hành vi đồi bại của gã. Cảnh sát đến áp giải gã bác sĩ về đồn - Ảnh: Sohu Là một cô gái trẻ chưa kết hôn, cô Triệu rất quan tâm đến sự trong trắng của bản thân, vậy nên không có ý định làm lớn chuyện. Vốn dĩ cô chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi chính thức, nhưng sau những lời chối bỏ vô trách nhiệm đó, cô đã lập tức báo cảnh sát. Dựa trên bằng chứng do cô Triệu cung cấp, gã bác sĩ đã bị bắt và giam giữ 10 ngày vì tội quấy rối tình dục phụ nữ.

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