Hé lộ bí quyết dưỡng nhan của giai nhân thời cổ đại, giúp phụ nữ xinh đẹp, giữ mãi nét thanh xuân

Chăm sóc da 28/11/2020 17:51

Giấu sau vẻ ngoài của một người phụ nữ xinh đẹp chính là những bí mật ít người biết. Vậy vào thời cổ đại, các giai nhân đã áp dụng cách dưỡng nhan như thế nào?

Con người từ xa xưa đã biết đến giá trị của sắc đẹp, và đương nhiên để bảo tồn nhan sắc, các mỹ nhân cổ đại đã phải tốn rất nhiều công sức. Người ta thường nói một người phụ nữ xinh đẹp chưa hề có một ngày nào rảnh rỗi. Dưới đây chính là cách dưỡng nhan của những mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử. 

Cách dưỡng nhan của Dương Quý Phi

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Dương Quý Phi - Ảnh minh họa: Internet

Theo KKnews, để giành được sự sủng ái của vua Đường Huyền Tông, Dương Quý Phi đã tự mình chế tạo ra một số phương pháp dưỡng nhan rất độc đáo, được lưu truyền đến tận ngày nay. Nổi bật nhất trong số đó chính là dưỡng da bằng dầu hạnh nhân. Dầu hạnh nhân có khả năng dưỡng ẩm, giúp loại bỏ bụi bẩn và tránh các tác nhân xấu từ môi trường. Theo một số tài liệu, loại dầu hạnh nhân này sẽ giúp sắc mặt hồng hào. Chỉ cần bôi lên mặt, mười ngày sau làn da sẽ sáng bóng như ngọc đỏ. 

Ngoài dầu hạnh nhân, Dương Quý Phi còn thường xuyên tắm suối nước nóng như một cách để thư giãn, chăm sóc toàn thân. Trong suối nước nóng có một số dưỡng chất rất tốt cho da. Lúc ngâm mình dưới làn nước nóng, nên đều đặn vỗ nhẹ lên da, xoa bóp cơ thể để dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu.

Cao ích mẫu của Võ Tắc Thiên

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Võ Tắc Thiên có bí quyết dưỡng nhan riêng - Ảnh minh họa: Internet

Theo ghi chép của các tài liệu lịch sử, bên cạnh việc chú trọng vấn đề dưỡng sinh, Võ Tắc Thiên còn rất chuộng cách dưỡng nhan bằng cao ích mẫu. Hàng năm, bà sẽ cho người nhổ cây cao ích mẫu vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Làm sạch phần rễ và thân cây, đem đi phơi khô và tán thành bột mịn, sau đó trộn với nước để thoa lên mặt như một lớp mặt nạ. 

Cao ích mẫu là một loại dược liệu rất tốt cho phụ nữ, có thể dùng để uống và thoa ngoài da. Nó có tác dụng nâng tông da, loại bỏ khuyết điểm và làm căng bóng làn da. Nếu sử dụng thường xuyên, làn da của bạn sẽ bóng mượt và ẩm như da em bé.

Từ Hi Thái Hậu và cách dưỡng nhan không ai ngờ

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Từ Hi Thái Hậu - Ảnh minh họa: Internet

Từ Hi Thái Hậu là một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Theo như lịch sử ghi chép, thân thể của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, đặc biệt là khuôn mặt. Do được chăm sóc chu đáo, dù đã quá sáu mươi nhưng da mặt của bà vẫn căng mịn, hồng hào và ít vết nhăn. Từ Hi Thái Hậu rất chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng, trong bữa ăn của bà không thể nào thiếu những loại thuốc quý như nhân sâm, cúc hoa diên linh cao, bột trân châu... 

Ngoài ra, ngay từ tuổi hai mươi bà đã bắt đầu uống sữa của phụ nữ mang thai, duy trì đến tận năm mươi năm sau. Nhiều người tin rằng, việc uống sữa chính là lý do giúp bà vẫn xinh đẹp dù ở độ tuổi bảy mươi. 

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