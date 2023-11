Hé lộ bí quyết dưỡng nhan của giai nhân thời cổ đại, giúp phụ nữ xinh đẹp, giữ mãi nét thanh xuân

Cao ích mẫu của Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên có bí quyết dưỡng nhan riêng - Ảnh minh họa: Internet

Theo ghi chép của các tài liệu lịch sử, bên cạnh việc chú trọng vấn đề dưỡng sinh, Võ Tắc Thiên còn rất chuộng cách dưỡng nhan bằng cao ích mẫu. Hàng năm, bà sẽ cho người nhổ cây cao ích mẫu vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Làm sạch phần rễ và thân cây, đem đi phơi khô và tán thành bột mịn, sau đó trộn với nước để thoa lên mặt như một lớp mặt nạ.

Cao ích mẫu là một loại dược liệu rất tốt cho phụ nữ, có thể dùng để uống và thoa ngoài da. Nó có tác dụng nâng tông da, loại bỏ khuyết điểm và làm căng bóng làn da. Nếu sử dụng thường xuyên, làn da của bạn sẽ bóng mượt và ẩm như da em bé.

Từ Hi Thái Hậu và cách dưỡng nhan không ai ngờ

Từ Hi Thái Hậu - Ảnh minh họa: Internet

Từ Hi Thái Hậu là một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Theo như lịch sử ghi chép, thân thể của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, đặc biệt là khuôn mặt. Do được chăm sóc chu đáo, dù đã quá sáu mươi nhưng da mặt của bà vẫn căng mịn, hồng hào và ít vết nhăn. Từ Hi Thái Hậu rất chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng, trong bữa ăn của bà không thể nào thiếu những loại thuốc quý như nhân sâm, cúc hoa diên linh cao, bột trân châu...

Ngoài ra, ngay từ tuổi hai mươi bà đã bắt đầu uống sữa của phụ nữ mang thai, duy trì đến tận năm mươi năm sau. Nhiều người tin rằng, việc uống sữa chính là lý do giúp bà vẫn xinh đẹp dù ở độ tuổi bảy mươi.