Nữ giảng viên có quan hệ bất chính với nam đồng nghiệp, chồng bất lực lên tiếng tố cáo với nhà trường

Thế giới 30/11/2020 15:25

Phát hiện vợ ngoại tình với nam đồng nghiệp, người chồng đau đớn lên tiếng tố cáo với nhà trường.

Theo Sohu, sự việc xảy ra tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Nữ giảng viên họ Vương từ lâu đã có mối quan hệ không đúng mực với đồng nghiệp nam họ Võ. Một lần người chồng vô tình phát hiện trong điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn nhạy cảm kèm những hình ảnh riêng tư với nhân tình. 

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Người vợ ngoại tình bị chồng tố cáo - Ảnh: Sohu

Trong những đoạn trò chuyện, cặp đôi thường xuyên trêu chọc nhau bằng những lời lẽ cợt nhả và chụp nhiều ảnh riêng tư khi quan hệ. 

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Nội dung trò chuyện đầy khiếm nhã: 'Không ngờ ở cùng thầy Võ lại kích thích đến vậy.' - Ảnh: Sohu

Được biết, cô Vương và chồng đã yêu nhau 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Trong mắt người ngoài, hai người là một cặp trời sinh. Chồng của Vương từng nói anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Phát hiện vợ phản bội, người chồng vô cùng thất vọng. Họ kết hôn vào tháng 7 năm 2018, nhưng từ lịch sử trò chuyện, cô Vương và đồng nghiệp nam đã liên hệ với nhau từ tháng 2.

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Lời hẹn cùng gặp nhau 'mèo mả gà đồng' trong xe ô tô - Ảnh: Sohu

Chồng của Vương nói rằng vợ mình và đồng nghiệp đã nhiều lần quan hệ trong xe hơi, văn phòng, ký túc xá, khách sạn và một vài nơi khác. Chỉ trong thời gian Vương mang thai và cho con bú, hai người mới không gặp nhau nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại. 

Sau khi nghe lời tố cáo của chồng Vương, nhà trường đã lập tức mở cuộc điều tra và xác mình chuyện đó là sự thật. Cả hai đã bị đình chỉ ngay sau đó. Chồng của Vương hiện tại cũng đã từ chức và ở nhà. Sự việc vợ ngoại tình đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của anh.

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