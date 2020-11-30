Phụ nữ càng chủ động trong 3 điều này, đàn ông càng nâng niu

Phụ nữ yêu 30/11/2020 11:29

Trong một mối quan hệ nghiêm túc, nếu phụ nữ chủ động trong những chuyện này, đàn ông sẽ càng trân trọng.

Người ta thường nói, phụ nữ là trường học của đàn ông. Dù người đàn ông đó có trăng hoa đến đâu, một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách "thu phục" anh ta trong lòng bàn tay.

Phần lớn đàn ông sẽ thích phụ nữ độc lập về tình cảm, tinh thần và tài chính. Người phụ nữ chủ động nâng cao giá trị bản thân sẽ khiến đàn ông càng thêm yêu mến, trân trọng. 

Độc lập về tinh thần, chủ động giữ khoảng cách và cho đàn ông không gian riêng khi cần

Theo Định luật Nhím, chúng ta biết rằng mọi người thoải mái nhất khi tiếp xúc với nhau ở một khoảng cách thích hợp. Nhiều cặp đôi mới yêu lúc nào cũng mong được "dính" với nhau cả ngày, nhưng bạn nên hiểu đàn ông và phụ nữ khác nhau.

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Dành thời gian cho bản thân và cho mối quan hệ một khoảng trống thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Trong tác phẩm "The Moon and Sixpence" của W. Somerset Maugham có viết: "Cùng rơi vào lưới tình, sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ nằm ở chỗ: phụ nữ có thể yêu suốt cả ngày, còn đàn ông chỉ có một vài phút". Điều này có nghĩa là, nếu bạn xem đàn ông là cả thế giới của mình, lúc nào cũng bám dính lấy anh ta, thì bạn chắc chắn sẽ thua cuộc. 

Nếu hiện tại bạn chưa biết cách kiểm soát nhu cầu bản thân, vậy thì hãy cố gắng học cách độc lập về tinh thần, chủ động giữ khoảng cách thích hợp và cho đàn ông không gian riêng. Hãy dành thời gian cho bản thân mình, cho mối quan hệ một chút khoảng trống, đàn ông sẽ trân trọng và nhớ nhung bạn nhiều hơn.

Độc lập về tình cảm, giữ giá trị bản thân

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Phụ nữ nên yêu ba phần và giữ lại bảy phần - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, một trong những sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là quá lệ thuộc vào đàn ông. Lệ thuộc là một thói quen rất xấu, giống như nghiện rượu bia và thuốc lá. Theo thời gian, sau khi đã mắc phải nó, bạn sẽ rất khó lòng dứt ra được. Nếu đàn ông biết bạn không thể sống thiếu anh ta, chắc chắn anh ta sẽ coi rẻ tình cảm của bạn. 

Hãy yêu ba phần và giữ lại bảy phần cho bản thân. Khi đàn ông nhận thấy bạn là một người phụ nữ độc lập về tình cảm, anh ta sẽ biết trân trọng mối quan hệ này và sợ mất bạn.

Độc lập về tài chính, chủ động trả tiền khi hẹn hò

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Một tình yêu đẹp phải là thứ đôi bên đều sẵn sàng cho đi - Ảnh minh họa: Internet

Trong một buổi hẹn hò, người đàn ông chủ động trả tiền là thái độ của một quý ông. Nhưng phụ nữ không nên xem đó như lẽ hiển nhiên. 

Một tình yêu đẹp phải là thứ đôi bên đều sẵn sàng cho đi. Đàn ông không ngốc, anh ấy chủ động chi trả mọi thứ cho bạn, làm cho bạn hạnh phúc là vì thích làm như vậy. Nhưng nếu bạn độc lập về tài chính, đôi lúc nên mua cho anh ấy một món quà, chủ động trả một khoản trong buổi hẹn hò hoặc mời anh ấy ăn tối. Đối phương sẽ cảm thấy bạn là một người chân thành, sẵn sàng đầu tư cho bạn lâu dài và trân trọng bạn hơn.

Đàn ông có những dấu hiệu này chứng tỏ anh ta đang lừa dối bạn, phụ nữ thông minh nên phát hiện sớm

Đàn ông có những dấu hiệu này chứng tỏ anh ta đang lừa dối bạn, phụ nữ thông minh nên phát hiện sớm

Là một người phụ nữ thông minh, bạn nên biết cách nhìn nhận thế nào là một người đàn ông tốt, thế nào là một người không đáng để yêu. Nếu anh ta có những dấu hiệu dưới đây, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ giữa đôi bên.

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