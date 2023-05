Không dùng biện pháp an toàn

Quan hệ tình dục an toàn giúp bảo vệ sức khỏe của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục an toàn là cách ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục, hạn chế có thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn nhiều người chưa thiếu nhận thức, hoặc chỉ vì mong muốn có một cuộc "ân ái" tràn ngập kích thích nên không dùng biện pháp phòng tránh an toàn. Hậu quả của việc không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ vô cùng nghiêm trọng.