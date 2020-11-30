3 kiểu quan hệ tình dục đẩy phụ nữ vào 'vòng tay' của virus HPV, ung thư cổ tử cung đang chực chờ

Sống khỏe 30/11/2020 16:57

Quan hệ tình dục là phương tiện để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, quan hệ theo 3 kiểu dưới đây sẽ cực kỳ nguy hiểm, là thảm họa lớn đối với sức khỏe phụ nữ.

Không dùng biện pháp an toàn

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Quan hệ tình dục an toàn giúp bảo vệ sức khỏe của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục an toàn là cách ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục, hạn chế có thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn nhiều người chưa thiếu nhận thức, hoặc chỉ vì mong muốn có một cuộc "ân ái" tràn ngập kích thích nên không dùng biện pháp phòng tránh an toàn. Hậu quả của việc không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ vô cùng nghiêm trọng.

Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều loại bệnh lây lan qua đường tình dục như: AIDS, lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, hạ cam mềm, giang mai, nhiễm trùng âm đạo... Mặt khác, thuốc tránh thai hoặc nạo phá thai gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng lên cơ thể người phụ nữ, có khả năng dẫn đến vô sinh. 

Quan hệ nhiều người

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Quan hệ nhiều người làm tăng khả năng lây nhiễm virus HPV - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, không ít người tìm đến sự kích thích thông qua việc quan hệ nhiều người cùng một lúc. Hành vi này sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm chéo virus HPV. Chỉ cần một người nhiễm virus, những người khác cũng sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh. Đặc biệt, việc quan hệ nhiều người sẽ gây hại cho tử cung của phụ nữ.

Không chú ý đến vấn đề vệ sinh 

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Vệ sinh sạch sẽ để cuộc 'yêu' thêm thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi quan hệ, virus có thể ẩn náu trên cơ thể nam giới, xâm nhập vào cơ thể và gây tổn thương tử cung phụ nữ. Chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết xước nhỏ, hoặc qua lớp màng nhầy trong khi quan hệ. Bên cạnh việc vệ sinh cơ thể, bạn cũng nên thường xuyên lau dọn và sát khuẩn căn phòng của mình. Nếu không vệ sinh phòng ốc sạch sẽ, vi khuẩn sẽ có điều kiện sinh sôi và phát triển.

Quan hệ tình dục an toàn cần có sự phối hợp từ cả hai phía. Do đó, bạn hãy thẳng thắn trao đổi với đối tác về sự an toàn và cần thiết của các biện pháp bảo vệ. Trước khi bắt đầu mỗi "cuộc yêu", hãy đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. 

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Từ khóa:   tình dục an toàn chuyện giường chiếu virus HPV

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