Đây là thời điểm phụ nữ có nhiều ham muốn nhất, chuyện giường chiếu còn nhiệt tình hơn đàn ông

Chuyện vợ chồng 27/11/2020 16:12

Vào những thời điểm này, phụ nữ sẽ có ham muốn chuyện giường chiếu mãnh liệt, đàn ông nên biết.

Trong mắt hầu hết mọi người, chuyện chăn gối nên do đàn ông chủ động. Tuy nhiên, thời kỳ đỉnh cao ham muốn không phải chỉ riêng đàn ông mới có. Trong ba thời điểm này trong ngày, phụ nữ sẽ có ham muốn mãnh liệt.

Trước khi thức dậy: Từ 6-8 giờ sáng

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Phụ nữ dễ nổi lên ham muốn vào lúc 6 giờ sáng - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, vào khoảng thời gian trước khi thức dậy, phần lớn mọi người còn đang nhịn tiểu tiện, lúc này thần kinh não bộ sẽ "hưng phấn bất thường", dễ khiến người ta nổi lên ham muốn. Nếu nắm bắt thời điểm này, cả hai sẽ đạt được sự thỏa mãn rất cao. 

Sau bữa trưa: Từ 12 giờ trưa

Ham muốn sinh lý của phụ nữ thường liên quan trực tiếp đến sự thay đổi của estrogen. Khoảng 12 giờ trưa là lúc estrogen của phụ nữ lên xuống thất thường. Đi kèm theo đó, nội tiết tố cũng thay đổi bất thường, khiến phụ nữ đột ngột có ham muốn trong đời sống vợ chồng. 

Trước khi đi ngủ: Từ 10 giờ đêm

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Ban đêm là khoảng thời gian lý tưởng để 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Đây là khoảng thời gian hầu hết mọi cặp vợ chồng bắt đầu quá trình sinh hoạt về đêm của mình. Ngoại trừ đây là thời điểm thuận tiện, điều quan trọng là nội tiết tố của phụ nữ sẽ tăng cao vào lúc này, kích thích ham muốn "bùng cháy". Vì vậy, chất lượng "yêu" của các cặp đôi thường cao hơn trong khoảng thời gian này. 

Ngoài ba mốc thời gian nói trên, phụ nữ sẽ đặc biệt nhiệt tình vào những thời điểm dưới đây

Thời kỳ rụng trứng

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Thời kỳ rụng trứng sẽ kích thích ham muốn của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thời kỳ rụng trứng của phụ nữ thường sẽ diễn ra vào ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày. Ở giai đoạn này, niêm mạc tử cung sẽ chịu ảnh hưởng của estrogen. Ở giai đoạn sau rụng trứng, niêm mạc tử cung chịu sự ảnh hưởng của hormone progesteron, khiến niêm mạc tử cung dày lên và nhanh chóng tiết dịch. Điều này sẽ kích thích sự "dâng trào" ham muốn chuyện giường chiếu của nữ giới. 

Vài ngày trước kỳ hành kinh

Trước kỳ kinh nguyệt của phụ nữ từ 2-3 ngày, ai cũng biết đây là khoảng thời gian các chị em phụ nữ bắt đầu thay đổi tính tình, dễ dàng cáu gắt và có phần nhạy cảm. Đó là vì nồng độ hormone trong cơ thể nữ giới thay đổi, đồng thời dẫn đến việc ham muốn sinh lý tăng cao.

Trong những thời điểm trên, cả nữ giới và nam giới đều nên nắm bắt cơ hội, chuyện sinh hoạt vợ chồng thuận lợi thì đời sống hôn nhân mới viên mãn, nhất là đối với nữ giới.

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