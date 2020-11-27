Người sinh vào tháng này có số mệnh phú quý, cả đời giàu sang, tình duyên không thiếu

Người được sinh ra vào 3 tháng dưới đây sẽ có một cuộc sống viên mãn, số mệnh phú quý, tình duyên thuận lợi.

Sinh vào tháng 2 âm lịch

Người sinh vào tháng 2 âm lịch thường có tính cách rất hoạt bát - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào tháng 2 âm lịch thường có tính cách rất hoạt bát, năng động và hướng ngoại. Họ rất thích tham gia vào các hoạt động xã hội, là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện. Đặc biệt, họ rất có sức hút đối với người khác phái. Sức hấp dẫn của họ mạnh đến nỗi, những người khác phái bị họ thu hút đều có ý định ngỏ lời cầu hôn. Số đào hoa vượng cả đời, về già cũng không thiếu tình duyên. Không chỉ vậy, những người sinh vào tháng 2 âm lịch là người sắc sảo, tài giỏi, sẽ đạt được thành công ở cả đường công danh lẫn sự nghiệp.

Sinh vào tháng 7 âm lịch

Người sinh vào tháng 7 âm lịch có tính tình cởi mở, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào tháng 7 âm lịch có tính tình cởi mở, vui vẻ, không thích quan tâm đến việc của người khác. Vận đào hoa vượng sẽ giúp họ tìm được người bạn đời ưng ý, hôn nhân thuận lợi, vạn sự như ý.

Với cuộc sống hôn nhân thuận lợi, vận khí của những người sinh tháng này sẽ càng ngày càng tăng, đặc biệt là về tài lộc. Càng quan tâm đến nửa kia, vận khí về tài lộc càng vượng.

Sinh vào tháng 9 âm lịch

Người sinh tháng 9 âm lịch cả đời không thiếu tiền bạc hay tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần những người sinh vào tháng 9 âm lịch thường có xuất thân bình thường, không có người thân giàu có để nương tựa, phải tự bươn chải mọi việc. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, rèn luyện tính cách độc lập, tự tin và chân thành. Tính cách tốt của họ không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp con đường sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội thăng chức, đạt được thành tựu cao. Cả đời không thiếu tiền bạc hay tình duyên, có mệnh phú quý đến cuối đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-sinh-vao-thang-nay-co-so-menh-phu-quy-ca-doi-giau-sang-tinh-duyen-khong-thieu-388319.html