Tin vui: Trong tháng 12, 3 chòm sao này vận đào hoa nở rộ, tình đến cản không kịp

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 10:23

Tháng 12 đã sắp đến rồi, dưới đây là top 3 chòm sao may mắn có vận đào hoa nở rộ.

Sư Tử

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Trong tháng 12 Sư Tử có vận đào hoa rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 12 này, vận đào hoa của chòm sao Sư Tử rất vượng, có cơ hội gặp được người cùng chí hướng với bản thân. Đối phương sẽ là một người rộng rãi, năng lực làm việc cao và có chí tiến thủ. Lời khuyên tốt nhất chính là Sư Tử hãy mau chóng xách vali lên và đi đến một vùng đất mới, tham gia một sự kiện mà bản thân quan tâm. Đây sẽ là dịp để bạn thư giãn, đồng thời tìm gặp nửa kia trong tương lai của mình.

Đối với Sư Tử đã có bạn đồng hành, nửa kia của bạn có thể sẽ gặp phải vận đào hoa, hoặc người ấy đang chuẩn bị bất ngờ dành cho bạn. Sư Tử hãy chuẩn bị tinh thần chào đón nhé!

Nhân Mã

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Số đào hoa của Nhân mã càng lúc càng nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã à, vận đào hoa của bạn sẽ càng lúc càng nở rộ trong tháng 12 này. Bị ảnh hưởng bởi Sao Hỏa, năng lượng bạn tỏa ra rất mạnh mẽ và tích cực. Chỉ cần bước chân ra ngoài, mọi người xung quanh đều sẽ bị "hạ gục".

Đối phương sẽ là một người khá nóng tính và có phần bạo lực, nhưng chỉ cần sa vào lưới tình với bạn, người ấy sẽ trở nên dịu dàng vô cùng. Cả hai sẽ yêu nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Lời khuyên cho Nhân Mã chính là hãy tham gia vào một hội nhóm hoặc câu lạc bộ, đây sẽ là khởi đầu cho quá trình nỗ lực thoát "kiếp FA" đấy!

Ma Kết

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Vận đào hoa của Ma Kết rất mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của những người cung Ma Kết rất mạnh mẽ, nhưng sẽ khó gặp được tình yêu đích thực. Bạn dễ dàng bị hấp dẫn khi gặp một ai đó, nhưng sau một thời gian tìm hiểu sẽ trở nên chán nản và cảm thấy đôi bên không hợp nhau. Lời khuyên cho Ma Kết chính là đừng quá khắt khe và nên giữ tinh thần cởi mở. Giữ trạng thái lạc quan và vui vẻ, bạn sẽ sớm tìm được người dành cho mình. 

Nếu hiện tại bên cạnh bạn có một người quen biết đã lâu như bạn học cũ hoặc đồng nghiệp, đối phương lại là kiểu người tốt bụng và thích giúp đỡ người khác thì xin chúc mừng, hai bạn sẽ có rất nhiều cơ hội tiến tới với nhau đó!

Vận đào hoa của một số chòm sao khác

Bạch Dương: Mải mê học hành và làm việc mà bỏ qua tình yêu.

Kim Ngưu: Vận đào hoa rất tốt, nhưng tháng này có nhiều điều phải lo lắng. 

Song Tử: Vận đào hoa suôn sẻ, nên khắc chế và nghiêm khắc với bản thân.

Cự Giải: Liên tiếp gặp may mắn, những người bạn gặp được trong tháng sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ.

Xử Nữ: Vận đào hoa rất tốt, công việc và học hành sẽ ảnh hưởng đến việc "hái" hoa đào.

Thiên Bình: Mị lực cá nhân mạnh, khiến mọi người yêu mến.

Thiên Yết: Sức hút cá nhân mạnh mẽ, gặp rắc rối trong nội tâm.

Bảo Bình: Vận đào hoa rất tốt, có thể chủ động tấn công.

Song Ngư: Vận đào hoa tốt nhưng cũng gặp dễ phiền phức.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ có tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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