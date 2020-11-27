5 con giáp nữ trúng số đào hoa đỏ rực, lấy được chồng đại gia trong cuối năm nay

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 14:00

Dưới đây là những con giáp nữ có số đào hoa đỏ rực, lấy được chồng đại gia nên cuộc sống lên hương, tận hưởng vinh hoa phú quý trong cuối năm nay.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu mang tiếng đào hoa nên đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Bạn không chỉ giỏi giang mà còn sở hữu ngoại hình vô cùng ưa nhìn. Cuối năm nay, bạn sẽ đón hỷ sự lớn nhất cuộc đời.

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Sửu là con giáp nữ lấy chồng đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp nữ tuổi Sửu sẽ lấy được tấm chồng tốt, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Bạn được chồng yêu thương chiều chuộng, sống trong vinh hoa phú quý, lụa là nhung gấm. Nói chung vận trình của bạn sẽ thay đổi chóng mặt sau khi lấy chồng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp thông minh, xinh đẹp. Bạn đi đến đâu là nổi bần bật đến đó, sáng như sao khiến ai cũng ganh tỵ và đặc biệt thu hút được nhiều cánh mày râu. Bạn là con giáp đào hoa nên nhận được khá nhiều lời tỏ tình, được nhiều người săn đón. Nói chung bạn không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết khiến ai gặp cũng say mê từ ánh nhìn đầu tiên.

Tuổi Thân

Thân có vẻ ngoài sắc nước hương trời, kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn khá mạnh mẽ, tự lập nên quyến rũ được khá nhiều người. Trong công việc, bạn có tiếng nói, được cấp trên trọng dụng. Người tuổi Thân thông minh, duyên dáng nên được nhiều người yêu mến.

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Thân được nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, bạn cũng vượt qua dễ dàng nhờ trí tuệ cao hơn người của mình. Bạn là người khá thực tế, không mơ mộng nên khá thành công trong cuộc sống. Có khả năng kiếm tiền cực mạnh nên cuộc sống vô cùng thuận lợi.  

Tuổi Mão

Bạn được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài ưa nhìn và cách đối nhân xử thế khôn khéo. Bạn không chỉ có tài kiếm tiền siêu đỉnh mà còn có tài giải quyết khó khăn dễ dàng. Trong công việc, bạn luôn là người tiên phong giúp đỡ người khác. Trong chuyện tình cảm, bạn được khá nhiều người theo đuổi, tán tỉnh, mười người gặp đã có chín người thầm thương trộm nhớ.

Tuổi Mùi

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Mùi giàu sang, có vận đào hoa đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Mùi khá siêng năng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi. Công việc được nhiều người giúp đỡ vì sự dễ thương, dễ mến. Không ai có thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt của bạn. Vì ai gặp cũng có cảm giác dễ gần, thu hút và cực kỳ quyến rũ. Thế nên bạn đi đến đâu là được nhiều người thương thầm đến đó, vận đào hoa cực kỳ rực rỡ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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