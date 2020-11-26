Giữa tháng 12, 5 con giáp này tài khoản ngân hàng tăng lên 9 con số, tài lộc nở hoa rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, bạn có cơ hội thể hiện được khả năng làm việc nên được cấp trên công nhận. Bạn là người cầu tiến, làm việc chăm chỉ nên cơ hội kiếm tiền đổ về liên tục. Trong thời điểm này, tài khoản ngân hàng của bạn tăng lên 9 con số, đếm mỏi tay.

Vận tài lộc nở hoa, chạm đỉnh giúp tinh thần của bạn được vui vẻ hơn, không còn nhiều chuyện buồn như trước đây. Được Thần Tài chỉ mặt điểm tên nên không sợ rơi vào cuộc sống khổ sở trong thời điểm vàng này.

Theo tử vi mới nhất, Hợi là con giáp may mắn được quý nhân soi đường dẫn lối nên công việc hanh thông. Trong công việc, bạn được giao nhiệm vụ quan trọng, tiền bạc đổ về như nước. Những khó khăn trước đây đã qua đi giúp bạn có tinh thần tập trung làm việc hơn.

Tuổi Hợi sống khá tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai, một mình có thể giải quyết được những khó khăn xảy ra. Thế nên tài năng của bạn được công nhận, có nhiều cơ hội đổi đời, lên hương.

Tuổi Thìn

Hợi được trời Phật thương nên tiền bạc chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Thìn được mệnh danh là “con cưng” của Thần Tài nên không sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường thăng tiến. Những việc khó khăn, rắc rối trước đây đã hóa giải, không còn gặp bất cứ trục trặc nào. Hiềm khích với đồng nghiệp cũng được tháo gỡ nên tinh thần làm việc của bạn tăng lên. Khi gặp khó khăn, bạn cũng có người đứng ra giúp đỡ nên không sợ cô đơn hay gặp chuyện trục trặc không giải quyết được.

Tuổi Mùi

Mùi nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Thời điểm này công việc khá nhiều, vì vậy bạn nên chú ý đến việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng sức khỏe. Bên cạnh đó cũng nên tận dụng cơ hội tốt này để đầu tư vào lĩnh vực bản thân mong muốn, chắc chắn sẽ kiếm về được nguồn lợi khủng nhất từ trước đến giờ.

Tuổi Tý

Tý kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp giỏi giang, những ý kiến của bạn được cấp trên đánh giá cao. Cuộc sống của bạn có nhiều chuyện vui, nhất là về vấn đề tiền bạc cứ tăng lên đều đều. Bạn phải mua thêm két sắt mới mong chứa đủ, vì có thể tài lộc sẽ đổ về không ngừng nghỉ trong giai đoạn hoàng kim rực rỡ này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm