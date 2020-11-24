Chờ thêm 15 ngày nữa, 4 con giáp này sẽ ngoi lên từ vũng bùn, đầu tư một lời gấp mười lần

Dưới đây là những con giáp may mắn vượt khó khăn thành công, ngoi lên từ vũng bùn lầy, bứt phá ngoạn mục để đổi về nguồn tài lộc lớn trong 15 ngày tới.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn rũ bùn đứng dậy - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão rũ bùn đứng dậy thành công kiếm nguồn tiền lớn nhất từ trước đến giờ. Bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó, không sợ tiểu nhân hãm hại. Những công việc bạn phụ trách đều hoàn thành xuất sắc đúng thời hạn. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái, tiền bạc chạm đỉnh. Trong chuyện tình cảm, người độc thân được thần tình yêu ưu ái nên sẽ thoát ế trong chớp mắt.

Tuổi Dậu

Dậu đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn không chỉ chiếm trọn tiền bạc của thiên hạ, bạn còn gánh hết lộc từ trên trời rơi xuống. Khả năng của bạn được đánh giá cao, vận tài chính được cải thiện rõ rệt. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay đạt thành tựu rực rỡ, tiền bạc đổ về như nước. Nói chung vận trình của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, làm một hưởng mười, thảnh thơi đón lộc khủng.

Tuổi Mùi

Mùi giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong nháy mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn trong cách giải quyết vấn đề. Vận tài chính của bạn trong thời điểm này có nhiều tin vui, công danh rộng mở, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ ngày càng gắn bó, thắm thiết hơn.

Tuổi Thân

Thân đạt được nhiều thành tựu lớn, được cấp trên nâng như trứng, hứng như hoa. Vận tài chính của bạn có nhiều tin vui, công danh thăng tiến. Nói chung vận trình của bạn tình tiền viên mãn, không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ kẻ xấu nào cản đường thăng tiến, kiếm tiền trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc lớn nhất trời ban từ trước đến giờ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Soi ngay 5 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, tình tiền đều ‘hội tụ’ trong ngày cuối cùng của tháng 11 Dưới đây là những con giáp may mắn được Cát Tinh chiếu mệnh, vận đỏ như son, tình duyên viên mãn, tiền bạc hanh thông trong ngày cuối cùng của tháng 11.

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