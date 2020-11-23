Soi ngay 5 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, tình tiền đều ‘hội tụ’ trong ngày cuối cùng của tháng 11

Theo tử vi 12 con giáp, Dần sống khá khiêm tốn, dù có thành công đến mấy cũng không kiêu ngạo. Bạn mang mệnh phú quý nên làm gì cũng vượng sắc, đạt thành tựu ngoài mong đợi. Người tuổi Dần tài trí hơn người nên được cấp trên trọng dụng, cân nhắc lên vị trí cao hơn. Khi sinh ra, bạn đã không biết khổ là gì nên vận trình lúc nào cũng nở hoa. Đặc biệt trong thời điểm này, con giáp giàu càng giàu hơn khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

Theo tử vi mới nhất , Mão là con giáp may mắn , tình tiền đều viên mãn trong thời điểm này. Nguổi tuổi Mão được lòng người khác, bạn nhiệt tình nên được yêu mến, cấp trên tín nhiệm. Bạn khi gặp khó khăn đều được quý nhân nâng đỡ vượt qua dễ dàng ít khi rơi vào khó khăn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc khủng nhất, tận dựng tối đa cơ hội để làm giàu, kiếm tiền.

Tuổi Hợi

Hợi giỏi giang, kiếm tiền đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp giỏi giang, không chỉ giỏi về kiếm tiền mà còn khôn khéo trong giao tiếp. Những người tuổi Hợi có vận tiền bạc chạm đỉnh, tài chính đỏ như son. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, mối quan hệ ngày càng thăng hoa, cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Đây là giai đoạn tốt để phát triển tình cảm lâu dài, cả hai có thể về chung một nhà trong thời gian sớm nhất.

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách khá mạnh mẽ và tự lập nên công việc khó khăn đến mấy cũng thuận lợi, hanh thông. Bạn có số giàu sang, kiếm tiền siêu đỉnh, tài vận dồi dào đạt tới đỉnh cao. Bạn giỏi làm ăn, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Tuy nhiên bạn tiêu tiền cũng khá nhiều, vì vậy hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu để không thiếu trước hụt sau. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tận dụng cơ hội tốt để kiếm tiền đầu tư vào lĩnh vực bản thân yêu thích.

Tuổi Tuất

Tuất có vận tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuất giỏi giang trong lĩnh vực đầu tư bất động sản nên tiền kiếm được vô cùng lớn. Tài khoản ngân hàng của bạn trong thời điểm này cứ tăng lên đều đều, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Tuy nhiên bạn khá thiếu kiên nhẫn, nóng nảy nên thường vụt mất nhiều cơ hội thăng tiến. Hãy cân bằng cảm xúc, giữ bình tĩnh để tiền bạc không thất thoát nhiều. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá vượng, gặp được duyên lành.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm