Bật mí 4 con giáp bước trên con đường trải đầy tiền đô, được mệnh danh là hậu duệ Thần Tài đúng tuần sau

Tâm linh - Tử vi 23/11/2020 10:03

Dưới đây là những con giáp may mắn, bước trên con đường trải đầy tiền đô, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, được mệnh danh là hậu duệ Thần Tài đúng tuần sau.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn mở mắt ra là thấy tiền, bước đi trên con đường trải đầy tiền đô, tha hồ tận hưởng giàu sang. Bạn được mệnh danh là “con cưng” của Thần Tài. Nhờ vậy mà vận tiền bạc của bạn vô cùng thuận lợi, chạm đỉnh không ngừng. Bạn là con giáp may mắn, phúc lớn mệnh dày nên công danh, sự nghiệp vượt lên đỉnh cao.

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Thìn là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thìn khá thông minh, khéo léo trong giao tiếp nên có được cơ hội thăng tiến. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này tăng lên vùn vụt, thậm chí tài khoản ngân hàng còn quá tải. Tuy nhiên bạn nên chú trọng sức khỏe trong thời điểm này để không gây ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tuổi Mão

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Mão kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp giàu có, vận tiền bạc khởi sắc hơn thời gian trước đây. Bạn được quý nhân phù trợ nên vận trình khá hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi. Những người tuổi Mão vừa có tài vừa có tâm nên làm gì cũng thành công. Bạn đạt được nhiều thành tựu lớn, đổi đời lên hương trong nháy mắt. Nói chung bạn sẽ rước báu vật vào nhà trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự lớn nhất.

Tuổi Mùi

Mùi được khá nhiều người khen ngợi, đồng nghiệp cũng không còn hiềm khích với bạn. Những mâu thuẫn trước đây đã được hóa giải, không còn gay gắt. Người làm công ăn lương được thăng tiến, của ăn của để dư dả đề huề.

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Mùi gánh vàng gánh bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn gánh vàng gánh bạc về nhà, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang ngoài mong đợi. Tuy nhiên bạn cũng nên chú trọng lời ăn tiếng nói, cách tiêu tiền trong thời điểm này để không xảy ra nhiều trục trặc đáng tiếc.

Tuổi Thân

Thân được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn rình rập bủa vây. Bạn là con giáp có số hưởng, làm một hưởng mười, tiền bạc vượng sắc. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng. Cấp trên có cái nhìn tốt hơn về năng lực của bạn.

Nhờ vậy mà bạn có được nhiều cơ hội thăng tiến, công việc được cải thiện, không còn gặp nhiều chuyện trục trặc như trước đây. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm vàng này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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