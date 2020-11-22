Sao Thái Bạch ‘điểm chỉ’, 4 con giáp này thiếu nợ, bị Thần Tài gạch tên khỏi sổ đỏ đúng 3 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi dễ gặp kẻ xấu, làm ăn không được thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng không thu về nguồn lợi ổn định, thậm chí còn tiền mất tật mang. Bạn tin tưởng bạn bè quá mức nên thất thoát chuyện tiền bạc, đánh mất luôn mối quan hệ của mình. Lời khuyên cho bạn nên học cách nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để có sức khỏe ổn định. Hạn chế được những rủi ro xảy ra với mình trong thời điểm này.

Theo tử vi mới nhất , Mão là con giáp xui xẻo , khá nóng nảy nên gặp nhiều rắc rối. Những mối quan hệ của bạn cũng gặp rắc rối, xảy ra mâu thuẫn cãi vã thường xuyên hơn. Vận tài chính của bạn trong thời điểm này cũng thất thoát nhiều, phải vay mượn khắp nơi mới tiêu đủ. Thậm chí còn khiến bản mệnh vướng phải nhiều chuyện buồn về gia đình. Mối quan hệ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xích mích không thể giải quyết được.

Tuổi Thìn

Thìn bị sao xấu chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bị sao Thái Bạch chiếu mệnh nên Thìn vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn mất nhiều tiền khiến tâm trạng mệt mỏi, có nhiều chuyện buồn nhất trong thời điểm này. Bên cạnh đó công việc của bạn cũng không ổn định. Bạn có khá nhiều việc phải giải quyết nhưng chỉ có một mình nên thường xuyên mắc nhiều sai lầm.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp đen đủi, cẩn thận gặp nạn trong thời điểm này. Hãy chú trọng sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để có sức làm việc, không gặp phải nhiều sai sót. Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian tâm sự với đối phương để giữ mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn. Hãy suy nghĩ lạc quan, bình tĩnh giải quyết công việc mà bản thân được giao, đừng nóng vội đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến, đổi đời trong đúng 3 ngày tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm