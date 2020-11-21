Từ 12 giờ khuya của ngày cuối năm 2020 trở đi, 5 con giáp này lộc đổ về tràn trề tha hồ mua nhà lớn, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 21/11/2020 15:08

Dưới đây là những con giáp giàu có đúng thời điểm vàng kim, từ 12 giờ khuya của ngày cuối năm 2020 trở đi lộc lá đổ về, tha hồ mua nhà lớn sắm xe sang.

Tuổi Tý

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Tý là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý không chỉ được công nhận tài năng mà vận trình của bạn còn có nhiều tin vui. Người buôn bán kinh doanh một vốn bốn lời, tha hồ mua nhà sắm xe, tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn không còn bị tiểu nhân cản đường thăng tiến mà đường công danh vô cùng rộng mở. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu sắp đón tin vui bất ngờ, lớn nhất từ trước đến giờ.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần chuẩn bị tinh thần đón tin vui lớn nhất trong thời điểm này. Khi bắt đầu bước qua năm mới, bạn sẽ hưởng lộc lớn trời ban, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Bạn không còn mắc bệnh đau đầu, mất ngủ như thời gian trước đây. Nói chung vận trình của bạn khá tốt, làm một hưởng mười, tiền cứ thế đổ về không đếm xuể.

Tuổi Tỵ

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Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ được đồng nghiệp yêu mến, dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua được. Bạn được đánh giá khá cao về tài năng cũng như cách giải quyết vấn đề tài tình. Nhờ vậy mà công việc lẫn chuyện tình duyên của bạn đều có điểm sáng, vượng sắc không ngừng. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, chuyện buồn trước đây cũng qua đi, không còn rầu lo như trước.

Tuổi Thân

Thân nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Thời điểm này bạn khá may mắn, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng trúng đậm, tiền bạc đổ về như thác lũ. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn được vực dậy, mọi buồn rầu trong lòng cũng được dịp hóa giải. Điều này giúp tinh thần của bạn phấn chấn, rất thích hợp để thực hiện nhiều dự án lớn mà cấp trên giao cho.

Tuổi Tuất

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Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp giàu có, có được nhiều cơ hội thăng tiến. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời vì sự nhanh nhẹn, giao tiếp giỏi giang. Người kinh doanh buôn bán có được hợp đồng béo bở, tìm được nguồn khách hàng tiềm năng nên thu về được nguồn lợi khủng. Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng có điểm sáng. Những hiềm khích, xích mích trước đây đã hóa giải, không còn bất cứ khó khăn hay vướng mắc nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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