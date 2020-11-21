Tuần đầu tiên trong tháng 12, 5 con giáp này cẩn thận tài lộc ‘tụt dốc’, sức khỏe sa sút

Tâm linh - Tử vi 21/11/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo trong tuần đầu tiên của tháng 12, cẩn thận vận trình xuống dốc không phanh, sức khỏe sa sút không lường trước được.

Tuổi Tý

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Tý là con giáp xui xẻo, tài lộc tụt dốc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên cẩn thận tài lộc tụt dốc, sức khỏe sa sút. Trong công việc, bạn không được cấp trên công nhận, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Thời gian này bạn phải vay mượn khắp nơi nhưng không ai tin tưởng cho mượn. Điều này khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng, ảnh hưởng đến công việc lẫn cuộc sống thường ngày của mình. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng không có nhiều tin vui, mối quan hệ rơi vào bế tắc, không giải quyết được.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp xui xẻo, gánh lộc thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bạn mệt mỏi. Vì ăn không ngon, ngủ không yên nên sức khỏe của bạn giảm sút. Bạn mắc nhiều bệnh vặt ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách ở hiện tại. Không những vậy, đây còn là thời điểm khiến bạn có nhiều gánh nặng. Vận tài chính của bạn không hanh thông, gặp nhiều chuyện buồn. Bên cạnh đó còn nhiều chuyện gia đình khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Tuổi Ngọ

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Ngọ tiền bạc không cánh mà bay - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nhận được khá nhiều tin buồn, tiền bạc không cánh mà bay. Bạn làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ ảnh hưởng đến tinh thần cũng như công việc mà bạn đang phụ trách. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều thử thách, khó khăn đến với mình. Thời điểm này, bạn có thể gặp nhiều chuyện buồn, tiểu nhân rình rập hãm hại khiến bạn đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến. Cấp trên cũng có cái nhìn không mấy tốt về bạn.

Tuổi Mão

Mão không nhận được nhiều lời khen, tiền bạc thất thoát nhiều. Trong công việc, bạn bị hãm hại, đồng nghiệp nói xấu sau lưng. Tiền bạc của bạn thiếu trước hụt sau, cố gắng mấy cũng không được công nhận. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp rất nhiều chuyện buồn. Mối quan hệ của bạn sẽ có nhiều trục trặc, có kẻ thứ ba chen ngang khiến cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột.

Tuổi Mùi

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Mùi gặp nhiều trục trặc tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp đen đủi, mất tiền mất tình, gây ra nhiều sai lầm không đáng có. Vận tiền bạc của bạn không ổn định, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không đủ tiêu. Trong công việc, bạn gánh họa thị phi thay cho người khác. Vì lo chuyện bao đồng nên bạn bị nhiều người ganh ghét, tiền mất tật mang, rước nhiều chuyện buồn không đáng có vào người ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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