Phụ nữ thuộc 4 con giáp này 20 tuổi lận đận mất tiền, 30 tuổi tiền bạc chạm đỉnh và 40 tuổi hôn nhân thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn khi 20 tuổi cuộc sống khá lận đận. Công việc của bạn không ổn định, làm bao nhiêu cũng tiêu hết, không để dành được gì. Đến năm 30 tuổi, vận trình của bạn bắt đầu thăng hoa, rực rỡ hơn. Công danh của bạn được mở rộng, tiền bạc đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

Thời gian khó khăn đã qua đi, bạn nên chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đổ về. Đến năm 40 tuổi, hôn nhân của bạn cũng sẽ viên mãn. Nữ tuổi Thìn được chồng yêu thương, chiều chuộng. Nam tuổi Thìn sống có trách nhiệm với gia đình nên cuộc sống hôn nhân vô cùng mỹ mãn.

Sửu là con giáp may mắn, thời trẻ gặp nhiều khó khăn nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn có cuộc sống viên mãn. Khi còn trẻ tuổi, bạn không có bản lĩnh, khả năng không được công nhận. Khi đến tuổi trung niên, bạn có cuộc sống sung sướng, viên mãn hơn bản thân mong đợi. Chuyện hôn nhân của bạn khá thuận lợi. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, ít xảy ra cãi vã, có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Sửu có hậu vận kiếm tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tiền bạc, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ. Công việc của bạn đạt đến đỉnh cao, tài khoản tăng lên vùn vụt khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn thể hiện được năng lực vượt trội nên được đánh giá khá cao, cấp trên giao cho bạn chức vụ lớn, được nhiều người kính nể.

Tuổi Dần

Cuộc sống càng về hậu vận càng có được nhiều khởi sắc. Công việc của bạn đạt đến đỉnh cao, chạm đến mức đáng báo động. Nữ tuổi Dần có khả năng tự chủ tài chính, tự lập trong công việc nên được chồng nể phục. Nam tuổi Dần bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình nên được vợ con xem trọng, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Dần có vận trình hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều cơ hội thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Nói chung vận trình của bạn khá thuận lợi, hanh thông. Mọi việc bạn đều đạt được nên không còn bất cứ hối hận hay tiếc nuối gì nữa. Thế nên dù khi còn trẻ có khó khăn nhưng hãy yên tâm vì sẽ đổi vận lên hương khi đến hậu vận.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp mạnh mẽ, cầu toàn, có khả năng học hỏi nên đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bạn được cấp trên đánh giá cao khả năng. Tuy nhiên thời trẻ, bạn không gặp được may mắn. Nhưng khi về hậu vận, vận trình của bạn sẽ sáng chói như sao, không còn vướng phải bất cứ khó khăn nào.

Dậu có cuộc sống giàu sang, sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp khi ở tuổi trung niên. Bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, dư dả của ăn của để không sợ ai cản đường.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm