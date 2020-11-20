Chuẩn bị kết thúc vận xui tháng 11, 6 con giáp thẳng tiến đón lộc, rũ bùn đứng dậy đổi đời

Tâm linh - Tử vi 20/11/2020 19:30

Dưới đây là những con giáp may mắn rũ bùn đứng dậy thành công, bước chân vào giới thượng lưu giàu có nứt đố đổ vách, tài lộc thăng tiến sau tháng 11.

Tuổi Sửu

con giap may man 1
Sửu là con giáp may mắn hỷ sự đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu đón hỷ sự đổ về liên tục, đếm tiền mỏi tay. Bạn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền tỷ khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Người tuổi Sửu khá khéo léo, giải quyết công việc một cách hợp lý hợp tình nên được nhiều người yêu mến. Thời điểm này có rất nhiều người công nhận tài năng của bạn nên công việc ngày càng vượng sắc, thăng hoa. Chuyện tiền bạc có nhiều khởi sắc, vươn lên chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp thông minh lại siêng năng nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bạn không còn vướng phải nhiều chuyện vướng mắc như thời gian trước đây. Vận trình của bạn vụt sáng, bước sang trang mới với nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi hơn. Những người tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ, sở trường được thể hiện nên được công nhận. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, công danh vươn lên vượt bậc.

Tuổi Tỵ

con giap may man 2
Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn. Bạn có nhiều cơ hội kết giao bạn bè mới, hợp tác làm ăn với đối tác lớn nên vận trình được cải thiện khá nhiều. Phần lớn công việc của bạn tương đối ổn định, tiền bạc được cải thiện khá nhiều. Chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian hẹn hò, tình cảm ngày càng thăng hoa hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giỏi giang, công việc thuận buồm xuôi gió. Bạn là người trọng nghĩa khí, luôn ra tay giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Những người tuổi Mùi khá khôn ngoan, xử lý công việc khéo léo nên giải quyết công việc vô cùng tài tình. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên trọng dụng, có thể cân nhắc lên vị trí như bản thân mong muốn.

Tuổi Mão

con giap may man 3
Mão vượt qua giai đoạn khó khăn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mão không ngại gian nan, vất vả nên được nhiều người yêu mến. Bạn đi đến đâu là được thầm thương trộm nhớ đến đó, có chuyện tình duyên như ý muốn. Nói chung vận trình của bạn sẽ có nhiều điểm đột phá vượt trội trong thời điểm này. Công việc và tình duyên của bạn có điểm sáng, vươn lên chóng mặt khiến bạn tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban.

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, tiêu tiền cũng thoải mái. Điều này khiến cho vận trình của bạn có nhiều chuyện vui. Được quý nhân soi đường dẫn lối nên công việc, tình duyên vô cùng thuận lợi, tiền bạc có nhiều khởi sắc, cải thiện nhiều hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất trong thời điểm này. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 cung Hoàng đạo sau là người độc lập, tỉnh táo, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

3 cung Hoàng đạo sau là người độc lập, tỉnh táo, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Đây là những cung Hoàng đạo không bao giờ "gió chiều nào theo chiều đấy".

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước