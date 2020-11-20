Chuẩn bị kết thúc vận xui tháng 11, 6 con giáp thẳng tiến đón lộc, rũ bùn đứng dậy đổi đời

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu đón hỷ sự đổ về liên tục, đếm tiền mỏi tay. Bạn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền tỷ khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Người tuổi Sửu khá khéo léo, giải quyết công việc một cách hợp lý hợp tình nên được nhiều người yêu mến. Thời điểm này có rất nhiều người công nhận tài năng của bạn nên công việc ngày càng vượng sắc, thăng hoa. Chuyện tiền bạc có nhiều khởi sắc, vươn lên chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có.

Hợi là con giáp thông minh lại siêng năng nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bạn không còn vướng phải nhiều chuyện vướng mắc như thời gian trước đây. Vận trình của bạn vụt sáng, bước sang trang mới với nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi hơn. Những người tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ, sở trường được thể hiện nên được công nhận. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, công danh vươn lên vượt bậc.

Tuổi Tỵ

Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn. Bạn có nhiều cơ hội kết giao bạn bè mới, hợp tác làm ăn với đối tác lớn nên vận trình được cải thiện khá nhiều. Phần lớn công việc của bạn tương đối ổn định, tiền bạc được cải thiện khá nhiều. Chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian hẹn hò, tình cảm ngày càng thăng hoa hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giỏi giang, công việc thuận buồm xuôi gió. Bạn là người trọng nghĩa khí, luôn ra tay giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Những người tuổi Mùi khá khôn ngoan, xử lý công việc khéo léo nên giải quyết công việc vô cùng tài tình. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên trọng dụng, có thể cân nhắc lên vị trí như bản thân mong muốn.

Tuổi Mão

Mão vượt qua giai đoạn khó khăn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mão không ngại gian nan, vất vả nên được nhiều người yêu mến. Bạn đi đến đâu là được thầm thương trộm nhớ đến đó, có chuyện tình duyên như ý muốn. Nói chung vận trình của bạn sẽ có nhiều điểm đột phá vượt trội trong thời điểm này. Công việc và tình duyên của bạn có điểm sáng, vươn lên chóng mặt khiến bạn tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban.

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, tiêu tiền cũng thoải mái. Điều này khiến cho vận trình của bạn có nhiều chuyện vui. Được quý nhân soi đường dẫn lối nên công việc, tình duyên vô cùng thuận lợi, tiền bạc có nhiều khởi sắc, cải thiện nhiều hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm