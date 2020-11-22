Đúng 49 ngày tới, 4 con giáp sở hữu 3 TO: Tài lộc to, làm sếp to, gặp được tình yêu to bự

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi bước vào thời điểm mở túi đón tiền, rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy. Cộng thêm, được quý nhân nâng đỡ nên con đường quan lộ của bạn rộng mở, gặt hết tài lộc của thiên hạ. Bạn sẽ trở thành con giáp giàu có nhất nhì trong thời điểm này.

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi có tiến triển vượt trội, trả hết nợ thành công. Cát Tinh chiếu mệnh nên vận tiền tài của bạn vô cùng hanh thông, vượng phát bất ngờ. Công việc của bạn có nhiều cải thiện. Bạn đặt ra nhiều mục tiêu và hoàn thành một cách xuất sắc khiến ai cũng nể phục sát đất.

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn có vận tiền tài đỏ chót như son, làm sương sương nhưng hưởng lộc lớn trời ban, có thể tiết kiệm được một khoản cực lớn. Thu nhập của bạn trong thời điểm này khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, bạn còn được cấp trên ưu ái cân nhắc lên vị trí cao. Có thể sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong 49 ngày tới.

Dần đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân như ý, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau nên vận trình vô cùng vượng sắc, chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui lớn.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới, vận trình công việc của Mùi có dấu hiệu thuận lợi, suôn sẻ. Bạn nghiêm túc trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, tăng lương thưởng cực lớn trong thời điểm này. Bản mệnh được mọi người yêu mến, đồng nghiệp cũng không còn hiềm khích với bạn như trước đây.

Mùi vượt qua khó khăn, thành công kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tài sắp xếp công việc tốt nên không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Những người tuổi Mùi nên yên tâm thực hiện dự định, ước mơ ấp ủ bao lâu nay. Vì bạn may mắn nên sẽ được Thần Phật phù trợ, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón nhận tin vui cực khủng trong công việc. Bạn đi đúng hướng, sự nghiệp đạt được thành công vang dội nhất từ trước đến giờ. Tý được cấp trên khen thưởng, vận tiền bạc cũng ổn định, có của dư của để nên cuối năm không sợ thiếu tiền tiêu Tết. Tuy nhiên bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến cơ thể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm