Theo tử vi 12 con giáp, Mùi thuộc hàng con giáp khổ nghèo nhất trong thời điểm này. Công việc của bạn gặp khá nhiều trục trặc, bị hãm hại đủ đường. Đồng nghiệp có nhiều hiềm khích, xích mích làm ảnh hưởng đến công việc của bạn trong thời điểm này.

Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng không được tốt, làm việc nhiều nhưng không có thời gian nghỉ ngơi khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Chuyện tình cảm của bạn cũng không khởi sắc. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã nhiều.

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp đen đủi, tiền bạc làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Thời gian này, bạn phải vay mượn khắp nơi nhưng không ai tin tưởng cho mượn. Vì vậy vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, công việc không diễn ra như mong đợi. Thậm chí bạn còn làm nhiều hơn thời gian trước nhưng vẫn không được công nhận. Bạn không tìm được cơ hội thăng tiến trong công việc nên tinh thần giảm sút, mất ăn mất ngủ.

Tuổi Hợi

Hợi gánh nhiều họa thị phi trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp xui xẻo, gánh họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Thậm chí còn gánh họa thay thiên hạ khiến bản mệnh gặp vô số điều không hay. Công việc của bạn trong thời điểm này cũng không có nhiều bước tiến triển mới. Bạn giậm chân tại chỗ, không thể thăng tiến được. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này khá ảm đạm, làm bao nhiêu cũng không được công nhận.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặp nhiều chuyện không may, họa vướng vào người không thể gỡ được. Trong công việc, bạn bị hãm hại, cấp trên khiển trách vì chậm trễ không hoàn thành đúng dự án được giao. Trong chuyện tình cảm, bạn không có nhiều cơ hội thoát ế. Những người Tỵ độc thân trong thời điểm này chỉ ru rú trong nhà nên không thể nào thoát khỏi tình cảnh FA được.

Tuổi Ngọ

Ngọ không được công nhận tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ không được công nhận tài năng, thậm chí còn mắc nhiều sai lầm trong công việc. Điều này khiến bạn mệt mỏi, tinh thần tụt dốc không phanh. Công việc của bạn ảm đạm, vận tài chính chìm đáy, làm một tiêu mười khiến bạn đau đầu vì thiếu tiền, thiếu bạc. Chuyện tình cảm của bạn cũng không được khởi sắc, người độc thân vẫn không thoát ế.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm