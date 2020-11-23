‘Thiên thời địa lợi, nhân hòa’, 6 con giáp này đầu tư trúng đậm, lộc lớn kéo như lũ về nhà đúng ngày đầu tháng 12

Tâm linh - Tử vi 23/11/2020 15:43

Dưới đây là những con giáp may mắn, trúng quả lớn trời ban, lộc lớn đổ về tiêu xài không hết vào đúng ngày đầu tháng 12 khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt.

Tuổi Thìn

con giap may man 1
Thìn là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn khá nổi bật giữa đám đông vì tài năng, giỏi giao tiếp và sự hài hước của mình. Trong thời điểm này, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc đều khởi sắc. Số tài khoản ngân hàng của bạn tăng lên chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm ở đó khiến vận trình lên như diều gặp gió, tiền cứ hết rồi lại đầy.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn. Bạn lương thiện, hiền lành nên được Thần Phật thương ban cho cuộc sống giàu sang. Trong thời điểm này, bạn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền, không lo thiếu trước hụt sau, cũng không lo tiểu nhân hãm hại. Bạn nên phát huy hết sức lực của mình để đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Tuổi Mão

con giap may man 2
Mão mang phúc khí về cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Mão mang phúc khí đến cho bản thân cũng như mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp nên công việc được như ý, đúng như bản thân mong muốn. Thời điểm này, bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhiều người nên công việc khá thuận lợi, vận tài chính ổn định. Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực, mọi việc sẽ như ý và không xảy ra bất cứ sai sót gì.

Tuổi Thân

Bạn vô cùng giỏi giang trong chuyện buôn bán, kinh doanh. Trong công việc, bạn đạt được nhiều thành tựu, tiền bạc đạt đến mức đáng báo động. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, cả hai vô cùng ăn ý, nói chuyện hiểu nhau nên có thể giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Với nữ tuổi Thân, người này sẽ dạy bạn nhiều bài học. Với nam tuổi Thân, bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người đó.

Tuổi Mùi

con giap may man 3
Mùi giỏi giang trong công việc nên được tín nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp thông minh, có tài giao tiếp giỏi giang, tiền bạc chạm đỉnh. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, lương tăng lên đều đều. Người kinh doanh buôn bán nhận được khá nhiều lộc lớn trời ban, tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ, tài chính tăng lên vùn vụt đếm mỏi tay.

Tuổi Sửu

Sửu được đánh giá khá cao về tài năng ứng biến, xử lý công việc. Bạn không chỉ giỏi trong công việc mà con giỏi trong giao tiếp nên tha hồ thu lộc của trời ban. Trong thời điểm này, bạn nên tập trung hết sức vào công việc để không bị ai xem thường. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến sức khỏe để không mắc bệnh vặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ mặt điểm tên 5 con giáp ‘tiền không có, tình không có’, nghèo xơ xác trong 5 ngày tới

Chỉ mặt điểm tên 5 con giáp ‘tiền không có, tình không có’, nghèo xơ xác trong 5 ngày tới

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, vướng vận xui đen đủi trong 5 ngày tới, “tình không có, tiền cũng không” khiến vận trình vô cùng lao đao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước