‘Thiên thời địa lợi, nhân hòa’, 6 con giáp này đầu tư trúng đậm, lộc lớn kéo như lũ về nhà đúng ngày đầu tháng 12

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn khá nổi bật giữa đám đông vì tài năng, giỏi giao tiếp và sự hài hước của mình. Trong thời điểm này, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc đều khởi sắc. Số tài khoản ngân hàng của bạn tăng lên chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm ở đó khiến vận trình lên như diều gặp gió, tiền cứ hết rồi lại đầy.

Theo tử vi mới nhất , Tỵ là con giáp may mắn. Bạn lương thiện, hiền lành nên được Thần Phật thương ban cho cuộc sống giàu sang. Trong thời điểm này, bạn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền, không lo thiếu trước hụt sau, cũng không lo tiểu nhân hãm hại. Bạn nên phát huy hết sức lực của mình để đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Tuổi Mão

Mão mang phúc khí về cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Mão mang phúc khí đến cho bản thân cũng như mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp nên công việc được như ý, đúng như bản thân mong muốn. Thời điểm này, bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhiều người nên công việc khá thuận lợi, vận tài chính ổn định. Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực, mọi việc sẽ như ý và không xảy ra bất cứ sai sót gì.

Tuổi Thân

Bạn vô cùng giỏi giang trong chuyện buôn bán, kinh doanh. Trong công việc, bạn đạt được nhiều thành tựu, tiền bạc đạt đến mức đáng báo động. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, cả hai vô cùng ăn ý, nói chuyện hiểu nhau nên có thể giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Với nữ tuổi Thân, người này sẽ dạy bạn nhiều bài học. Với nam tuổi Thân, bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người đó.

Tuổi Mùi

Mùi giỏi giang trong công việc nên được tín nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp thông minh, có tài giao tiếp giỏi giang, tiền bạc chạm đỉnh. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, lương tăng lên đều đều. Người kinh doanh buôn bán nhận được khá nhiều lộc lớn trời ban, tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ, tài chính tăng lên vùn vụt đếm mỏi tay.

Tuổi Sửu

Sửu được đánh giá khá cao về tài năng ứng biến, xử lý công việc. Bạn không chỉ giỏi trong công việc mà con giỏi trong giao tiếp nên tha hồ thu lộc của trời ban. Trong thời điểm này, bạn nên tập trung hết sức vào công việc để không bị ai xem thường. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến sức khỏe để không mắc bệnh vặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm