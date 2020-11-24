5 con giáp gánh 2 HAO đậm sâu trong 10 ngày tới: Hao tiền bạc, hao tình duyên

Tâm linh - Tử vi 24/11/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, gánh “hai hao” đậm sâu trong 10 ngày tới, không chỉ hao tiền bạc mà còn hao tình duyên khiến tinh thần mệt mỏi không yên.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, bạn bị sao quả tạ chiếu mệnh nên xui xẻo đủ đường. Bạn hao tài, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu không giữ được gì. Có rất nhiều kẻ xấu đang tìm cách hãm hại bạn trong thời điểm này.

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Sửu là con giáp xui xẻo trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đối mặt với những điều khó khăn trước mắt. Hãy thận trọng với những lời mời đầu tư vì bạn sẽ vướng phải nhiều rắc rối. Tệ nhất là mất tiền, mất luôn mối quan hệ tốt đẹp trong thời điểm này.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Bạn làm việc quá sức nên mất ăn mất ngủ ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách. Bạn bị cấp trên khiển trách vì không hoàn thành công việc đúng hạn được giao.

Bên cạnh đó cũng có chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ khiến bạn mệt mỏi. Đối phương không có nhiều thời gian dành cho bạn. Mối quan hệ có kẻ thứ ba chen vào khiến cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tuổi Tý

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Tý gặp chuyện xui đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp đen đủi, vướng nhiều họa thị phi khiến bản mệnh mệt mỏi không dứt. Thời điểm này bạn khá lười nên không lo làm việc mà chỉ lo những chuyện không đâu. Vận tài chính của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều, làm bao nhiêu cũng tiêu hết, không để dành được gì. Trong công việc, bạn bị cô lập, xa lánh, không ai dám đến gần bạn. Vì quá nóng tính, bốc đồng nên bạn đã phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của bạn có dấu hiệu xuống dốc. Những việc bạn làm đều bị cấp trên phản bác, ý tưởng đưa ra cũng không được công nhận. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý. Hết bị kẻ thứ ba chen ngang rồi lại cãi nhau, bất đồng quan điểm. Mối quan hệ của bạn sớm muộn gì cũng tan vỡ vì những điều cãi vã này. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin xấu đổ về.

Tuổi Ngọ

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Ngọ gánh họa khiến bản mệnh mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể thoát khỏi được sự khó khăn này. Bạn làm nhiều nhưng không đủ tiêu xài, phải vay mượn khắp nơi. Điều này khiến bạn rơi vào vòng xoáy nợ nần chồng chất không thể nào chi trả hết được trong một sớm một chiều.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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